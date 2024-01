César Farías reconoce que fue contactado como opción para la banca de la Roja

Desde la salida de Eduardo Berizzo, con el interinato de Nicolás Córdova en la última fecha FIFA, la ANFP inició intensas negociaciones con entrenadores para determinar al nuevo dueño del buzo de la Selección. La lista es extensa. Ricardo Gareca, José Nestor Pekerman, Gabriel Milito y Luis Zubeldía han sido los nombres que se han asociado al banco de la Roja.

En las últimas horas, un nuevo e inesperado candidato apareció entre las alternativas: el venezolano César Farías. En un contacto con DSportsCL, el llanero sorprendió al asegurar que fue contactado desde Quilin como una opción para dirigir a la selección chilena de cara a la Copa América 2024 y el proceso clasificatorio previo al Mundial de 2026.

Un nombre inesperado

Con el 18 de febrero como plazo máximo para encontrar un adiestrador, la ANFP se embarcó en una serie de negociaciones para hallar al nuevo seleccionador con el objetivo de tenerlo al mando de Chile antes de la próxima fecha FIFA del mes de marzo. El argentino Ricardo Gareca ha sido el principal apuntado por la dirigencia y su apellido se ha ligado a Juan Pinto Durán en numerosas ocasiones durante los últimos meses.

No obstante, desde Colombia aseguran que el Tigre estaría cerca de ser el flamante DT del América de Cali, lo que complica el escenario. En ese sentido, desde la sede del fútbol chileno la lista se acotó y se encuentran a la espera de la negociación del ex Velez Sarsfield con el club cafetalero para tomar decisiones.

La mirada se amplía. Farías, de hecho, admite sin tapujos el contacto con el gerente de Selecciones, Rodrigo Robles. “Fue una conversación de mucho fútbol, de conocernos, en la cual yo pude transmitirle lo que pensaba. Y al final de la reunión me preguntó si estoy dispuesto a ir y yo le dije que siempre estoy abierto a todo”, lanzó el entrenador, mostrándose emocionado de dirigir a Chile en la Copa América 2024 y rumbo al mundial de México, Canadá y Estados Unidos 2026.

El director técnico con pasos en Cerro Porteño, The Strongest, Aucas y Águilas Doradas, entre otros tantos clubes, destacó el diálogo que tuvo con Robles y la importancia que tendría en su currículo sumar otro capítulo en una selección sudamericana. “Obviamente que me den la posibilidad de dirigir a una grandísima selección como la chilena y poder llegar a un Mundial sería maravilloso para mi carrera y para mí en lo personal”, comentó.

Ilusión

En su paso por la Vinotinto, Farías dirigió 86 partidos, con un 43,4% de rendimiento. De hecho, con aquel equipo estuvo muy cerca de meterse al repechaje del mundial de Brasil 2014, quedando en la sexta posición ad portas de acceder a su primer certamen mundialista. Con la selección altiplánica en tanto, el DT de 50 años estuvo al mando en 37 encuentros y registró un magro 27,9% con apenas ocho triunfos.

Con esos números fue considerado como una opción desde el organismo rector del fútbol nacional. “En lo futbolístico la conversación fue de mucha sintonía. Chile tiene un talento para jugar un grandísimo fútbol y lo ha demostrado en los tiempos recientes, y cuando bajó un poco la curva de rendimiento quedaron fuera por poco, o sea quiere decir que con cupo y medio más, con el talento que tiene el fútbol chileno, con el recambio que se viene trabajando, puede ser muy aprovechable”, evaluó

Por último, el polémico entrenador se mostró convencido de sus capacidades para asumir un cuestionado puesto que tiene a Chile en el 8° lugar con cinco unidades, fuera de posiciones de clasificación directa y de repesca. “Yo veo a Chile muy bien. Me ilusiona muchísimo, me encantaría... la capacidad y la experiencia la tengo, a la talla de cualquiera de los que mencionan. He dirigido un Mundial juvenil, Sudamericanos, Preolímpico, dos Copa América, tres Clasificatorias, siete Copa Libertadores, una Sudamericana, una Concachampions, he trabajado en siete países diferentes, en dos selecciones. Me siento con la capacidad y, obviamente, con el talento que tiene Chile estaría muy dispuesto, pero lógico eso no depende de mí y uno respeta las formas, los tiempos y las maneras”, concluyó.