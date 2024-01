Exseleccionado chileno se deshace en elogios hacia Ricardo Gareca: “Es clarito en la explicación”

Ricardo Gareca es el principal candidato de la ANFP para tomar el banco de la Roja. Si bien Pablo Milad ha sostenido reuniones con otros entrenadores y viajó a Buenos Aires por lo mismo, el Tigre es el que genera mayor adhesión en la directiva. También cuenta con la aprobación de los fanáticos, que lo ven con buenos ojos tras su período en la selección de Perú.

Sin embargo, hay otro flanco que también le levanta el pulgar al argentino: los exjugadores. El nacido en Boca Juniors como futbolista normalmente recibe elogios de quienes fueron sus dirigidos. En el caso de Chile, tiene el visto bueno de Waldo Ponce, quien defendiera la camiseta del Equipo de Todos entre 2006 y 2011. El exdefensor, hoy comentarista deportivo, entregó algunas claves de lo que es ser dirigido por el Flaco.

“Un buen técnico es hacerse entender de lo que quieres dentro de la cancha. Eso el hombre lo maneja de buena manera. Es clarito en la explicación, en todo sentido. Comparando lo que hizo en Perú, se acomodó a lo que tenía allá, si ahora llega a Chile se tendrá que acostumbrar de igual forma”, expresó el ex Universidad de Chile en radio Futuro.

En esa línea, contó una anécdota que involucra a ambos, cuando coincidieron en Vélez Sarsfield. “Es un tipo súper derecho. Me pasó con él que me lesioné. Me fracturé la mano y (Nicolás) Otamendi la rompió. Entonces no tenía dónde ponerme. Todas las semanas me llamaba en la oficina y me decía ‘Waldo, yo quiero que usted juegue’”, contó.

Waldo Ponce festeja su gol a Perú durante las Eliminatorias a Brasil 2014. Foto: AgenciaUNO

“Le decía que no me debía dar explicaciones, que si quería me pusiera de arquero. ‘Póngame dónde quiera, porque yo quiero jugar. Es su decisión’”, añadió el mundialista en Sudáfrica 2010.

Las negociaciones con el Tigre

Con Ricardo Gareca tiene conversaciones avanzadas, pero la negociación no está cerrada. Hubo una reunión presencial durante los últimos días. En la cita, el argentino reconoció su interés de dirigir a la Roja, tal como lo había dicho hace unas semanas. “Me interesa Chile para trabajar en algún momento. Tenemos montado algo para la Selección. Ya tengo un equipo de trabajo para la Selección”, había sentenciado.

El punto que complica a la ANFP es el económico. En Perú recibía cerca de US$ 4,3 millones cada 12 meses. En Quilín tienen resuelto el presupuesto para tentar al DT bordea los US$ 2,5 millones anuales para él y su cuerpo técnico. Ese es el tope disponible en la entidad que rige al fútbol chileno para fichar a un cuerpo técnico. El presupuesto disponible para el nuevo cuerpo técnico será parecido al que se destinaba a Berizzo y su staff: US$ 2,3 millones anuales.

El Tigre avisó que sus servicios son caros. Incluso, dio a conocer que mantiene una millonaria alianza comercial con la filial peruana del banco Scotiabank, lo que le impide ligarse en términos publicitarios a otra empresa del rubro. En Chile, el banco oficial de la Selección es el BCI. Y eso se traduce en la presencia de la marca en todos los espacios que ocupa la Roja y, naturalmente, en su indumentaria. Además, ha suscrito otros convenios de la misma naturaleza. En total, se embolsa unos US$ 600 mil por ese tipo de compromisos, que buscará compensar de alguna forma ante la eventualidad de tener que romper esas alianzas.