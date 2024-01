Escapó de la guerra con Rusia y es cantante: la increíble historia de la ucraniana Dayana Yastremska que es figura en el Abierto de Australia

El primer Grand Slam del año está dejando momentos inolvidables y la participación de Dayana Yastremska es uno de ellos. La ucraniana, 93° del ranking de la WTA, ha tenido un torneo de ensueño que le ha permitido posicionarse en la ronda de semifinales para la sorpresa de todo el mundo del tenis. La deportista accedió al torneo mediante la qualy y ya suma ocho victorias en Melbourne, en busca de una novena ante la china Zheng Qinwen. Sin embargo, además de ser una de las grandes sorpresas del circuito, también destaca por sus particulares vivencias que incluyen hasta una carrera musical y un exilio de su país producto de la guerra con Rusia.

Entre el tenis, la guerra y la música

Dayana Yamstreska nació en la ciudad de Odesa, Ucrania el 15 de mayo de 2003 y fue en el Circuito ITF de 2015 cuando hizo su aparición en el tenis. En los años venideros destacó participando en los International WTA 250, donde ganó las ediciones de Hong Kong (2018), Hua Hin (2018) y Estrasburgo (2019). Sin embargo, no fue hasta este Grand Slam que su nombre comenzó a figurar en los grandes escenarios. En la competición que se juega en Melbourne, la tenista que supo ser en el pasado la 21° del mundo, comenzó su participación desde la ronda del qualy y poco a poco fue tumbando a grandes favoritas del certamen. En la primera fase venció a Marketa Vondrousova (7° del ranking), posteriormente derrotó en la cuarta ronda a Vika Azarenka (22° y dos veces campeona del Major) y, por último, en cuartos de final por un marcador de 6-3 y 6-4 a la sorpresa Linda Noskova (50°), quien venía de dar el batacazo tras dejar en el camino a Iga Swiatek, número uno del globo.

Esta inédita clasificación a semifinales es la mejor marca dentro de su carrera en uno de los cuatro torneos grandes del año. De hecho, es la segunda vez en la historia que una tenista que partió jugando desde la ronda del qualy se mete en la instancia de las cuatro mejores después de lo conseguido por Christine Matison en 1978. A nivel de todos los Grand Slams, es la quinta que lo logra, siendo la más destacada Emma Raducanu, quien ganó el US Open en 2021.

Pero no todos es tenis para la jugadora de 23 años. En el confinamiento a raíz de la pandemia de COVID-19, la ucraniana mostró sus dotes en la música, específicamente en el rap, y lanzó una canción titulada “Thousands of me”, que a día de hoy tiene casi 500 mil escuchas en la plataforma de Youtube. Por otro lado, una vez que estalló el conflicto militar entre Rusia y Ucrania, Yastremska tuvo que abandonar su ciudad natal junto a su hermana pequeña y dejar atrás la vida con sus padres. “Estábamos en casa en Odesa, pasando tiempo con mi familia antes de hacer un viaje a Lyon (para jugar el torneo en esa ciudad) con mi padre. La noche fue tranquila, pero por la mañana nos despertaron las bombas. No podíamos creer o comprender lo que estaba pasando, era una locura. No era una película o un videojuego, estábamos en estado de shock. Dejamos el departamento para refugiarnos en un estacionamiento subterráneo mientras las bombas continuaban estallando”, comentó sobre su experiencia en carne propia de las hostilidades que azotan a su país desde 2022.

En Australia la cosa es distinta. Tras su triunfo en dos sets ante Noskova, la campeona de tres WTA 250 se mostró con la seguridad de una tenista que buscará la gloria en el Rod Laver Arena. “Al principio sentía que no estaba jugando solo para mí, así que me presionaba incluso más. Desde este año he decidido no presionarme más, sin apuntar a unas expectativas tan altas. Simplemente soy como soy, ya veremos a dónde me lleva esto”, explicó.

En las semifinales aparece la deportista china Zheng Qinwen (15° del mundo), que derrotó en cuartos de final a la rusa Anna Kalínskaya por 6-7(4), 6-3 y 6-1. El duelo entre ambas por un boleto histórico a la final será el jueves 25 a las 6:45 AM hora de Chile.