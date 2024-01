Antonia Vergara, la promesa chilena que disputó el Australian Open: “El nivel lo tengo, solamente falta dar ese pasito más”

Después de 14 años, Chile volvió a tener una representante en el cuadro femenino de juniors en el Abierto de Australia: Antonia Vergara (17 años). La Pequeña Gigante como se apoda, logró su clasificación al terminar 2023 entre las 50 mejores jugadores juveniles (actualmente es 41), algo que de paso le permite prácticamente abrochar su presencia en los otros tres Grand Slams del calendario.

A El Deportivo lo atiende solo minutos después de haber caído ante la británica Hannah Klugman por 6-2 y 6-3 en la quinta cancha más importante de Melbourne Park. La misma donde jugó Christian Garin su partido de primera ronda y donde este domingo el público nacional volvió a llegar. Ni siquiera el mal clima que había en la ciudad evitó que las tribunas se llenaran para ver a la nacional enfrentar a una de las jugadoras más importantes del circuito junior y tenista más joven (14 años) entre las 1.000 mejores del ranking WTA.

En la charla conversa de su primera experiencia en Australia, de encuentros de pasillo con las grandes estrellas del planeta y de sus planes para esta temporada. Ahí obviamente sale a flote su deseo de ser parte importante del equipo chileno en la Billie Jean King.

Cuando preparaba el torneo y pensaba en su debut, ¿imaginaba que iba a ser así?

La verdad es que no. Uno sabe que se juega en las canchas exteriores, pero nunca pensé que me iban a poner en una tan principal, que iba a estar llena. Nunca imaginé jugar primera ronda en una cancha llena, sabía que iba a haber gente, pero nunca de la manera que había hoy. Contenta ya solamente por el hecho de estar acá, me hubiese gustado ganar, pero mi rival jugó muy bien y creo que fue un buen partido dentro de todo.

Se topó con una de las jugadoras más prometedoras del mundo, ¿qué siente que falta para llegar a eso?

Ella juega muy bien, pero siento que estoy un poco a la par. Obviamente me faltan algunas cosas más específicas para llegar hasta ahí, al nivel de ella, pero me siento bien al saber que son cosas que uno puede trabajar y seguir trabajando, ya que el nivel lo tengo, solamente me falta dar ese pasito más adelante.

¿Cómo es la experiencia Grand Slam?

El primer día nos llevaron a la Rod Laver Arena para conocer la cancha, es increíble poder estar ahí en los pasillos y de repente cruzarse con jugadores profesionales que están dentro de los diez mejores del mundo. Me he cruzado a Tsitsipas, Badosa, es una experiencia increíble que uno en Sudamérica no la tiene, así que contenta y a seguir aprovechando la semana acá.

Australia llega tras un gran momento personal...

En agosto del año pasado estaba todavía fuera del Top 100 y después tuve dos finales, unas semifinales y un título, pudiendo terminar el año 40 del mundo y estar aquí, porque sin eso no hubiese venido. Eso también casi me asegura poder jugar los cuatro grandes este año.

¿Cuáles son las expectativas para ese siguiente desafío? ¿Siente que va a llegar mejor a Roland Garros?

Sí, en Roland Garros voy a saber mucho más a lo que voy, creo que ya voy a tener un poco más de experiencia, obviamente también será en arcilla, que es donde yo me siento más cómoda. He hablado con mi equipo y esa es la gira en la que queremos quemar todas las fichas y tratar de ir lo mejor posible porque creo que Roland Garros puede ser el torneo.

¿Se ilusiona con lo que puede venir para su carrera?

Obviamente el estar aquí ya nos dice que hemos estado haciendo las cosas bien, que todavía nos falta mucho más obvio, pero hasta ahora hemos podido hacer las cosas correctas y trabajando de la manera en la que venimos, cumpliendo los procesos. Hace tres años hablábamos que a los 17 teníamos que estar jugando los Grand Slams Junior, así que a seguir con este lindo proceso.

¿Se siente una opción real para el equipo chileno de la Billie Jean King?

Sí, con Paolo (capitán el año pasado) siempre estamos en contacto, tenemos un grupo también con Daniela (Seguel), con la Paloma (Goldsmith), con la Fernanda (Labraña). Creo que ya me siento parte del grupo del a Billie Jean King. Este año viene duro pero no es imposible, así que feliz de poder representar a Chile cada vez que pueda.