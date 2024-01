Los exámenes médicos dejan en suspenso la firma de Arturo Vidal en Colo Colo: la llegada del Rey genera máxima tensión en el Cacique

El viernes por la tarde, Arturo Vidal y Colo Colo alcanzaron un acuerdo total: contrato por un año a cambio de US$ 1,2 millón. Se ponía fin a una negociación intensa. Solo quedaba el último detalle para proceder a la firma: los exámenes médicos, uno de las grandes exigencias de Blanco y Negro. Todo estaba agendado para este sábado. Sin embargo, los chequeos y el anuncio oficial jamás se realizaron. No solo eso, el Rey, en una de sus ya habituales transmisiones en Twitch, dejó enigmáticos mensajes. “Estoy a punto de mandar a todos a la conch...”, exclamó, para luego terminar con: “Ahora vamos para atrás... Ni yo sabía que tenía tanta paciencia”.

La cuestión es que, según diversas fuentes consultadas por El Deportivo, el directorio de la sociedad anónima tiene serias preocupaciones sobre los exámenes médicos de Arturo Vidal, los que se debían realizar ayer. Si bien, los refuerzos albos habitualmente concretan este trámite en la clínica Meds, la cúpula alba quería realizarlos también en otro establecimiento, para tener “dos o tres opiniones”, dada la gran inversión que estaban haciendo. “Uno puede equivocarse en la calidad del jugador, pero no en su condición física”, advierten en la concesionaria.

Aquello molestó al seleccionado nacional, que a mediados de semana ya se había indignado con la regencia del Cacique por una primera oferta que consideró “una vergüenza” y que rechazó de plano: US$ 800 mil y una año de contrato con condiciones, es decir, ganaría menos que el paraguayo Darío Lezcano, uno de los grandes fiascos del 2023 en Pedreros.

Las conversaciones continuaron, pero no hubo caso. Blanco y Negro quiere una opinión “independiente” -por decirlo de alguna forma- sobre el real estado físico y médico del oriundo de San Joaquín. De hecho, llegaron a agendar una revisión, pero el exfutbolista del Barcelona no llegó, según sostienen en Macul. Y como no se presentó al test, la firma no pudo concretarse y, por ende, mucho menos el anuncio de su regreso, tan anhelado por los hinchas.

Al final, nadie dio su brazo a torcer y, pese a que existe un total acuerdo en términos contractuales, la firma del vínculo quedó completamente en stand-by. De ahí las indirectas del King durante su transmisión sabatina en la popular red social anteriormente mencionada.

Máxima tensión por Arturo Vidal

El escenario no ha mejorado con las horas. La firma del contrato sigue congelada, mientras que Blanco y Negro insiste en tener dos o tres opiniones sobre el estado físico y de salud de Arturo Vidal, quien viene saliendo de una grave lesión sufrida jugando por la selección chilena, ante Colombia, en las Eliminatorias para el Mundial de 2026. Aquello ocurrió en septiembre del año pasado, en el estadio Monumental.

La compleja y enredada situación ha generado muchísima tensión en Colo Colo, sobre todo, en el directorio y en el cuerpo médico. ¿El motivo? No todos están de acuerdo con la decisión de someter al Rey a diversos chequeos, distintos a los del cuerpo médico del club, liderado por los doctores Luis Maya y Roberto Yáñez, y donde hasta hace poco estaba Jorge Cheyre, quien renunció cuando firmó en la selección chilena. De hecho, fue Cheyre quien operó a Arturo Vidal en septiembre pasado, tras sufrir aquella lesión meniscal traumática aguda con bloqueo articular en la rodilla derecha ante el elenco cafetero.

Respecto a las dudas que abundan en Colo Colo por el real estado de Arturo Vidal, Juan Ramírez, su preparador físico, declaró lo siguiente en entrevista con La Tercera. “Hay un intento de alarmar, de buscar alguna justificación para no considerar lo económico como corresponde. Es poder validar un poco un mal reconocimiento. Arturo está listo para jugar. Está en mejor condición que la que cuando llegó al Barcelona, a la elite, a jugar una semifinal de Champions en un equipo en que . además, alcanzó importancia. Está para tener, desde lo físico, una gran campaña. Si le da el pase al rival es otra variable, la futbolística. Eso lo dan los partidos.. Desde lo físico, porque no me meto en lo médico, porque soy respetuoso, está en el mejor momento del último tiempo, lo que se acerca a la elite”, sostuvo.

También hay molestia en Arturo Vidal y en su entorno, por cómo se ha desarrollado la negociación, ya que lo han hecho sentir poco valorado. Asimismo, también hay extrañeza en una sector importante de Blanco y Negro por el hecho de que el Rey no quiera someterse a otras opiniones médicas. Un conflicto que, por ahora, tiene en veremos la firma del Rey en Colo Colo, dilatando el regreso del seleccionado después de 17 años al Monumental.