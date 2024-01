Juan Ramírez: “Arturo Vidal está listo para jugar; está mejor que cuando llegó al Barcelona”

Juan Ramírez es quien mejor conoce la condición física de Arturo Vidal. El profesional es quien ha preparado al Rey desde sus mejores tiempos en el fútbol europeo. Sus rutinas, paralelas a las que el volante desarrollaba con los cuerpos técnicos de sus respectivos clubes, fueron convirtiendo al oriundo de San Joaquín en uno de los futbolistas de mejor rendimiento en ese aspecto en todo el mundo. El King se transformó en un volante box to box de primera línea. Su currículo ahora comentarios al respecto. Habla por sí solo.

Ahora, Ramírez alista al King para su nuevo desafío. Será en Colo Colo, el club que le vio nacer y que ahora lo recibe con el entusiasmo propio del retorno de un hijo pródigo. De hecho, ha sido testigo del proceso aunque ha evitado interiorizarse del aspecto contractual. Lo suyo apunta a dejarle en condiciones de afrontar, probablemente, la última patriada de su carrera. Y desde esa perspectiva, disipa cualquier temor. Sobre todo los que ha manifestado Blanco y Negro, que llegó a plantear como exigencia la realización de exhaustivos exámenes médicos al jugador. “Puedo decir que la rodilla está espectacular. Del último tiempo he estado con él en Múnich, Barcelona, esta es la tercera recuperación importante y que es la mejor”, sentencia, dando cuenta de un estado cercano al óptimo. Más adelante profundizará respecto de esa consideración.

La preparación

¿Por qué ha sido tan buena la recuperación?

Primero, porque se ha tomado los tiempos pertinentes para recuperarse. Eso es un plus. Ha desarrollado los tratamientos plenos. No estaba el apuro de un club, de tener que sumarse para jugar. Estaba lo de Colo Colo, pero ha mantenido la tranquilidad. Club iba a aparecer. Por eso estaba tranquilo. Si me preguntas, lo único que puedo decir es que de sus últimas recuperaciones esta ha sido la mejor. Por plazos, tranquilidad,, por no tener la premura de jugar.

¿Había que tomárselo con esa calma?

Sin dudas. Por la edad, porque es una tercera cirugía. Entonces, Arturo no ha tenido que hacer nada que no haya sido evaluado por el cuerpo médico de la Selección, que lo operó. Ha estado todo este tiempo en Chile, a excepción de un viaje a Brasil. Arturo en Chile es Arturo Vidal. Los doctores están para él.

¿Se justifican las aprensiones de Blanco y Negro respecto de su condición física?

Hay un intento de alarmar, de buscar alguna justificación para no considerar lo económico como corresponde. Es poder validar un poco un mal reconocimiento. Arturo está listo para jugar. Está en mejor condición que la que cuando llegó al Barcelona, a la elite, a jugar una semifinal de Champions en un equipo en que . además, alcanzó importancia. Está para tener, desde lo físico, una gran campaña. Si le da el pase al rival es otra variable, la futbolística. Eso lo dan los partidos.. Desde lo físico, porque no me meto en lo médico, porque soy respetuoso, está en el mejor momento del último tiempo, lo que se acerca a la elite.

¿Sigue siendo Vidal un jugador de alto rendimiento?

Tengo las evaluaciones. Manejo la gestión de la carga en el Inter y el Barcelona. Lo que estaba rindiendo hace un año y medio es superior a todos los futbolistas chilenos. Lo digo con datos y se los muestro. Corre 140 metros por minuto, 20 más que el resto de los jugadores chilenos en un partido top, de esos con alta intensidad. En su último partido completo jugado en la elite corrió 140 metros por minuto. Es una locura. Tuve la posibilidad de manipular datos del Inter y del Barcelona. Hoy Arturo está para eso. Para competir al más alto nivel. Ha hecho entrenamientos en cancha, ha jugado partidos. La gente que lo ha visto jugar se ha dado cuenta de lo bien que está. Yo también lo he hecho con él. Lo he visto trabajar con balón, girar, frenar. Está lo que se escuchó del partido con la Sub 23. Se pueden llevar una grata sorpresa.

¿Para qué está Vidal, entonces?

Arturo está jugar. No sé si ahora, esta semana, por otros temas, resoluciones técnicas y tácticas. Si Colo Colo lo firma este fin de semana, Arturo va a querer estar 10 minutos el martes, por lo menos. No sé si lo hará. Pero desde lo físico está con alto consumo de oxígeno evaluado, en fuerza se ha trabajado en equiparidad, también la fuerza lateral. Lleva bastante tiempo haciendo este trabajo físico pensando en que iba a llegar este momento. Yo no sabía que podía ser Colo Colo. Para mí, le da para una competencia más exigente que la chilena. Ojalá que Arturo se pueda incorporar y que eso genere un alza en el rendimiento de todos.

El costo

En Blanco y Negro hasta le pidieron que cobrara poco y la primera propuesta fue baja.

Arturo es un jugador caro por lo que es. En Europa, a excepción de su punto de partida en el Leverkusen, solo jugó en equipos grandes. Zamorano llegó al Saint Gallen, Alexis partió en el Udinese, por darte ejemplos. ¿Por qué los colombianos se volvieron locos cuando apareció la posibilidad de que fuera? Yo se lo dije a Arturo. Pasa que los chilenos te seguíamos, te veíamos. Para los colombianos hubiese sido una oportunidad tenerte en la liga. Por eso se volvieron locos. Para nosotros es casi un castigo, porque van a tener que pasar por estos procesos de negociación, de valoración. Arturo es el más caro, pero todos sabemos por qué. Cae de cajón. A Colo Colo vamos a ir a sacarlo campeón. Lo bueno cuesta caro. Es lo que genera ingresos.

A algunos también les inquietaba su influencia en el camarín.

Cómo un tipo como Arturo va a ser un problema en el camarín cuando jugadores como Messi, Suárez, Ribery y tantos otros solo hablan maravillas de él. Arturo tiene carácter, pero es un tipo conciliador, nunca soberbio. El ego en los deportistas tiene que existir. Está bien visto que sea alguien que llegue a encaminar un camarín. Eso también cuesta caro. Les va a pasar a Alexis, a Gary y más a Arturo. Suena de cerca, pero también lo veo como un fan. Arturo, evidentemente, es un tipo caro, por lo importante que es. La manifestación más evidente es lo que pasó en Colombia. Cómo se volvió loca la gente solo con la posibilidad de que pudiera ir.

Juan Ramírez, junto a Cristóbal Jorquera y Arturo Vidal.

Entonces, ¿Colo Colo se terminará beneficiando?

Yo soy malo para los negocios, pero sé que van a llenar el estadio. Si fuera el presidente de Copiapó, por decirte algo, los llamo para preguntar cuanto les falta, porque también les resultaría conveniente. La gente en Chile lo quiere ver. Tuve la suerte de escuchar a la barra del Barcelona cantándole a Arturo. Entonces, en Chile, lo único que quiero para él es el reconocimiento. Que la gente lo aplauda, lo disfrute y pueda desempeñarse deportivamente de lo mejor. Está súper deportivamente, emocionalmente. Esto del Twitch le ha hecho bien, se ha desenvuelto bien.

¿Cómo se ha tomado este proceso, las cosas que se han dicho?

Yo estoy con él y no pregunto nada. No es algo en que deba involucrarme, inmiscuirme. Sí debo estar al tanto porque estas son las fechas en que los deportistas bajan sus defensas, se enferman más, en los períodos de transferencia. Hay preocupación, estrés. Me remito a lo que escucho, lo que leo. Y, como dije, solo espero que se reconozca lo que Arturo ha sido. Esto es como el caso de Esteban Paredes, que tampoco lo querían. Héctor Tapia les dijo ‘es Paredes o no es nadie’. Esteban llega y termina siendo una leyenda en su segunda pasada. Todos disfrutaron, incluso lo que no lo querían. Ojalá que ahora se dé lo mismo.