“Ahora vamos para atrás”: los enigmáticos mensajes de Arturo Vidal en el día en que debía firmar su contrato en Colo Colo

Arturo Vidal vive horas claves en lo que es su inminente arribo a Colo Colo. Este sábado se perfilaba como un día fundamental, ya que era la jornada en que el King establecería su rúbrica en el contrato que le ofreció Blanco y Negro. Ese que lo deja vinculado por un año al Cacique a cambio de U$ 1,2 millón anual.

No fue un acuerdo sencillo, producto de que el Rey quería asegurar una permanencia más larga en Macul. Aspiraba a dos años de contrato. Sin embargo, al margen de las aprensiones de Blanco y Negro, que se hicieron públicas, respecto de su condición física, terminó cediendo en función de otra aspiración fundamental: volver al club que le formó.

Arturo Vidal con la camiseta de Colo Colo en un partido de beneficio. Foto: AgenciaUNO

Claro que este sábado el mediocampista ha enviado enigmáticos mensajes a través de su canal de Twitch. Como suele hacerlo, el futbolista se conectó para interactuar con los cibernautas que lo siguen, mientras juega en plataformas virtuales. Como era de esperarse, sus fanáticos no tardaron en preguntarle si ya había puesto la firma en el contrato. Pero Vidal evitó hablar del asunto.

“No puedo hablar del tema muchachos, solo digo que quiero jugar. Me tiene estresado el tema, pero ahora vamos para atrás”, fue lo primero que señaló al respecto. El ex Inter de Milán dejaba en claro que no ha sido una negociación fácil y que se ha extendido más de lo que esperaba. “Estoy con la paciencia a full, ni yo sabía que tenía tanta paciencia”, complementó.

El multicampeón con la Juventus ha evitado mencionar los avances claves de los últimos días. A diferencia de lo que hizo en la semana, cuando fue más concreto en dar ciertas señales. En esta ocasión, incluso, se dio el tiempo de alabar escuetamente el rendimiento de Universidad de Chile en su amistoso ante Unión Española. “Cuando las cosas se hacen bien, resultan bien”, lanzó el bicampeón de Copa América.