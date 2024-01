Debuta la Sub 23: Nicolás Córdova pone a prueba su controvertido estilo ante íconos de Sudamérica

Se terminó la preparación. Se acabaron los ensayos. Llegó la hora de la verdad. Si bien es cierto que una competición como el Campeonato Preolímpico Sub 23 es difícil, por la calidad de los rivales y porque solo hay dos cupos disponibles para Sudamérica en París 2024, no es menos cierto que la ilusión existe en la selección chilena. Sueñan con alcanzar un hito que no sucede desde Sídney 2000: que el fútbol masculino represente al país en la máxima cita del deporte.

En la tarde de este domingo (17 horas), la Roja enfrenta a Perú en la apertura del grupo B, en el Polideportivo Misael Delgado de la ciudad de Valencia. El torneo arrancó este sábado con la zona A, en la que está el anfitrión Venezuela.

Casi sin proponérselo, el certamen se convirtió en una prueba importante para Nicolás Córdova, quien no solo es el entrenador de la Sub 23, sino que también es el jefe técnico de las selecciones juveniles masculinas. Adquirió una figuración mayor al asumir como interino en la Roja absoluta, dirigiendo ante Ecuador tras la intempestiva salida de Eduardo Berizzo. Este proyecto en la ANFP significa el retorno del exfutbolista al medio criollo luego de su experiencia en Qatar, tanto en la selección Sub 23 como luego dirigiendo al primer equipo del Al Rayyan, club de la división de honor en el que compartió con James Rodríguez.

Más allá de que la imagen reciente de las selecciones nacionales exhibe más tonos grises que coloridos, el adiestrador pone a prueba, y en la cancha, su estilo y plan de trabajo, que de alguna manera ha generado controversia, ya sea por la alta exigencia como por las formas. El caso de Marcelo Morales lo dejó en evidencia, situación que trajo consigo un fuerte reclamo de la U por cómo quedó expuesto el lateral izquierdo, descartado de la nómina final por no haber cumplido con el índice de masa corporal establecido por el cuerpo técnico, pese a tener alta regularidad en el cuadro laico. El “método Córdova” se pone en juego.

Exigente y detallista

“No vamos a hacer que cada técnico sea una isla dentro de la Selección”, declaró Nicolás Córdova en conversación con TNT Sports, antes de iniciar los entrenamientos para el Preolímpico. En efecto, su ideario implica construir una línea metodológica desde la Sub 20 a la Sub 15, más la creación de una Sub 13. Esto implica que el grupo técnico trabaja en todas las categorías. Reforzó su cuerpo técnico con la inclusión de Sebastián Miranda como ayudante, replicando lo sucedido en Wanderers y en Universitario de Lima. El exlateral dejó su trabajo en la U para unirse a la Roja.

Una diferencia respecto a procesos anteriores dice relación con que Córdova ha abierto el búnker de Juan Pinto Durán, invitando a entrenadores a los microciclos, mostrando su plan de trabajo. Respecto al estilo, quienes lo ven día a día señalan que es “estructurado”, que no le gusta improvisar, que revisa los entrenamientos hasta el cansancio y que cada uno de ellos es planificado detalladamente.

La rutina indica que, por ejemplo, si hay práctica a las 10 de la mañana, a las 7.00 AM junta al plantel y tienen reunión técnica hasta las 8 u 8.30 AM. A las 9 ya van entrando a la cancha. Durante el mes y medio de trabajo para el Preolímpico se han realizado mediciones todos los días: de orina (para medir niveles hídricos), composición corporal y tasa de sudoración.

Córdova cuenta con un cuerpo técnico numeroso. Además de Miranda, su segundo ayudante es Ricardo Madariaga, PF que estaba en la Sub 15 con Ariel Leporati. Tiene dos preparadores de arqueros, un analista y tiene el apoyo del área de scouting que encabeza el exdefensa Marko Biskupovic. Quien también forma parte del grupo es Hernán Torres, jefe del departamento de ciencias aplicadas al fútbol, en quien confía muchísimo.

El DT nacido en Talca no ha tenido problemas en exponer su voz de mando y las razones de sus decisiones. Su fuerte discurso y la exigencia al máximo se han hecho sentir. No solo sucedió con el caso de Marcelo Morales. Lo hizo antes cuando decidió sacar de la convocatoria a Luis Rojas, uno de los “extranjeros” de la plantilla.

“Esta ya no es una etapa de formación, es gente adulta que tiene un criterio formado y en cualquier trabajo si tú no llegas a trabajar, te sacan. Bajo esa lógica, independientemente de quien sea, él faltó a un entrenamiento y por ende se le sacó del grupo porque no respetó su trabajo”, explicó, justificando la determinación de borrar al jugador que milita en el Crotone, de la Serie C italiana. En ese sentido, agregó: “Ellos eligieron esta profesión que es 24/7. Tú te vistes de jugador para salir a la cancha, pero vives como jugador todo el día y eso implica responsabilidades”.

El equipo de trabajo encabezado por Nicolás Córdova tiene como horizonte dar un salto de calidad, en el sentido de profesionalizar el trabajo de las selecciones juveniles, mientras que en paralelo está vivo el debate sobre la cuota de extranjeros en la Primera División, que eventualmente puede afectar las oportunidades para los prospectos nacionales. Ese salto de calidad también va aparejado con dotar de alternativas al equipo absoluto, uno de los fines de los combinados juveniles.

En paralelo, la misión es darle un estilo de juego a la Sub 23 desde la tenencia del balón, según sus propias palabras, toda vez que se hace necesario contrarrestar a rivales más físicos o intensos en sus propuestas (como Ecuador o Colombia, por citar un par). “Chile se entrena muy cerrado. No hay jugadores que rompan líneas”, declaró hace un tiempo. Desde este domingo se comenzará a ver la mano del entrenador.

FOTO: Comunicaciones La Roja

Bancas e íconos

Las 10 bancas que adornan el Preolímpico presentan un variopinto abanico de trayectorias y experiencias. Unos más conocidos que otros; unos con más renombre que otros. Lo concreto es que el grupo B, en el cual está Chile, cuenta con nombres icónicos dentro del concierto sudamericano.

La Roja Sub 23 debuta ante Perú y la historia de José Guillermo Del Solar, técnico de los incaicos, tiene cosas en común con la de Córdova. Lo primero a indicar es que ambos están al mando de las juveniles de sus respectivos países. El Chemo, exjugador y referente de la Bicolor (jugó 74 partidos con la selección, entre 1986 y 2001) y con pasado en la UC como futbolista y entrenador, es el director de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol, y tuvo que asumir esta labor con la Sub 23. Del Solar no contará con varias figuras porque no fueron autorizados por sus clubes, como el caso de Joao Grimaldo, de Sporting Cristal. Debió subir a varios Sub 18.

Si de técnicos con renombre se trata, el de Marcelo Bielsa se hace evidente. El rosarino dirigirá a Uruguay en el torneo, siendo el segundo rival de la Roja (sábado 27). El Loco comenzó los trabajos el 11 de diciembre con 14 de los 22 futbolistas que finalmente viajaron a tierras llaneras. La Celeste llegará al debut del martes contra Paraguay con 44 días de trabajo y dos amistosos: triunfo 4-1 a Paraguay y derrota 0-2 con Banfield. Bielsa es uno de los dos técnicos de las selecciones mayores que estarán en el Preolímpico. El otro es el brasileño Antonio Carlos Zago, con Bolivia.

Otro ícono sudamericano es Javier Mascherano, DT de Argentina. El Jefecito es el seleccionador de la Sub 20 albiceleste, que disputó el Mundial del año pasado clasificando por la ventana al recibir la sede. Pese a los malos resultados, fue ratificado y ahora tiene una Sub 23 plagada de figuras, incluso a pesar de las bajas de muchos “europeos”. Argentina enfrentará a Chile el martes 30 de enero.

Arranca el Preolímpico para la selección nacional y la posible formación es: Reyes; J. Gutiérrez, Villagra, Vásquez y Daniel Gutiérrez; Pérez, V. Pizarro, Assadi; Alfaro, Damián Pizarro y Aravena. Inexorablemente se pondrá en la balanza el método de trabajo de uno de los entrenadores, en el papel, más proyectables del vilipendiado fútbol chileno. El tiempo dirá si da resultados.