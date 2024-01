Batacazo en Australia: una debutante da el gran golpe y elimina a la número 1 del mundo

Las sorpresas no paran de llegar desde la cancha dura del Melbourne Park. En lo que suponía un partido fácil para la polaca y actual líder del ránking WTA, Iga Świątek, terminó siendo un verdadero calvario, pues cayó derrotada ante Linda Noskova, actual 50° del mundo y que por primera vez lograba entrar al cuadro principal del Abierto de Australia, en lo que es sin duda, la gran sorpresa del torneo, tanto del cuadro femenino como masculino.

Świątek llegaba al certamen con gran ritmo de juego, al salir victoriosa en sus cinco partidos de la United Cup, por lo que sus aspiraciones eran superar lo hecho en la edición pasada cuando alcanzó los octavos de final, cayendo eliminada ante Elena Rybákina por un doble seis a cuatro.

Por su parte, Linda Noskova venía de hacer semifinal en el Torneo de Brisbane, también en Australia. Pero eso no es lo mas destacable de su actuación, sino el hecho de que es su debut en el Grand Slam asutraliano. Anteriormente, solo había participado en Roland Garros y en el US Open, cayendo eliminada en primera ronda en en ambas ocasiones, por lo que su experiencia en estos partidos era poca.

Tal parece ser que el ritmo obtenido en Brisbane, fue superior a la experiencia de la cuatro veces campeona de Grand Slam. El primer set fue relativamente fácil para la polaca, hizo gala de la solidez mostrada en la United Cup y solo necesito romperle el servicio en una ocasión para quedarse con la manga por seis a tres.

El segundo parcial fue prácticamente lo mismo, pero esta vez para el otro lado, pues fue Noskova quien esta vez solo necesito un quiebre para quedárselo en 45 minutos (misma duración del primero) y así estirar el partido a un set definitivo ante una afición que no esperaba tantas complicaciones para la número uno del mundo.

Dada la irregularidad de ambas, no se sabía qué esperar de la manga definitiva. Lo cierto es que fue mucho más reñido que los anteriores, dado que ambas sucumbieron y cediendo su servicio al menos una vez. Pero fue la checa quien logró hacerlo en dos ocasiones, y en dos horas con 22 minutos, dio lo que es hasta ahora, la gran sorpresa del Abierto de Australia.

Ahora en octavos de final, deberá enfrentar a la ucraniana Elina Svitólina (23°), ex 3° del ránking WTA y que viene de llegar a la misma ronda en la edición del año pasado. Svitólina llega con mayor solidez y mucho menor cansancio, pues no ha cedido un solo set en lo que va de torneo.

Los lamentos de Świątek

En la conferencia de prensa post partido, la polaca se mostró evidentemente decepcionada con su rendimiento en Melbourne, ya que según ella, había realizado un gran trabajo en la pretemporada para preparar el torneo. “Creo que algunas cosas simplemente no funcionaron como antes, aunque yo estaba trabajando de la misma manera. Siento que hice todo lo que pude en la pretemporada para mejorar algunas cosas que quería”.

Sin embargo, desde el comienzo de la competencia no se sintió del todo cómoda, algo que queda a simple vista en los resultados. En primera ronda apenas ganó en primer set en tie break ante Sofía Kenin, 41° del mundo, y en segunda ronda cedió un parcial ante la 62° de la clasificación. También tuvo palabras para eso. “Llegué aquí y ya no jugaba con naturalidad. No lo sé, como si mi paso dividido a veces fuera demasiado tarde. Una reacción un poco más lenta. Algunas otras cosas. Básicamente, sí, estaba tratando de mejorar eso. Eso fue en lo único en lo que me concentré. Por eso no fue tan natural como de costumbre”.

Ahora dice que se sentará con su equipo técnico para analizar lo sucedido y ver en qué puede mejorar para lo que resta de temporada. “Siento que necesito analizar y ver qué he hecho mal. A veces sentí que estaba haciendo las cosas mal incluso durante el juego, pero ya era demasiado tarde para cambiar eso porque ya había perdido el punto”.

A pesar de la derrota, se mostró optimista para el resto del 2024. “Bueno, siento que, no sé, perdí, pero voy a tener más torneos. (...) Este año siento que simplemente quiero volver al trabajo. Sé que tendré muchas oportunidades durante la temporada para mostrar mi juego”, concluyó.