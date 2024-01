Rafael Nadal se sincera tras su retorno: “No me he olvidado de cómo se juega al tenis”

Rafael Nadal comienza con el pie derecho su retorno al circuito. El español superó por 7-5 y 6-1 a Dominic Thiem y aseguró su presencia en la segunda ronda del ATP de Brisbane. Jornada especial para la que tuvo palabras en dos oportunidades. Primero a minutos de su victoria y después con más calma en conferencia de prensa.

La primera de estas instancias se dio en la cancha central, mientras el público aún aplaudía al de Manacor, quien volvió a jugar después de 347 días. “Hoy es un día muy emocionante e importante para mí, después de uno de los años más difíciles de mi carrera sin lugar a dudas. Tener la chance de volver aquí después de un año, jugar frente a un público magnifico y a un nivel muy positivo, pensando que es el primer día, me hace sentirme muy orgulloso, a mi equipo y a mi familia que estuvieron todos los días durante el último año”, declaró a la animadora del torneo.

Fue casi una hora después de aquello y ya con las emociones más controladas, que el 22 veces campeón de grand slams contó más en detalle sus sensaciones y cómo vive esta victoria ante el ex pupilo de Nicolás Massú. “Vayamos día a día. Hoy es positivo, mañana ya veremos. Si estoy sano y soy capaz de entrenar al nivel que necesito y juego partidos, las opciones de volver a ser competitivo en un periodo no muy largo son más altas. Si mañana salto a pista y tengo problemas, el proceso será mucho más duro. Lo principal para mí es estar sano. No me he olvidado de cómo se juega al tenis, lo difícil es ponerlo en juego en un partido profesional, porque al final, necesitas recuperar el movimiento y eso es algo que requiere tiempo”, declaró.

Finalmente y siguiendo la misma línea aclaró que aún queda mucho camino por recorrer para llegar a su objetivo final. “Esto es solo un comienzo positivo. Después de un año he jugado muy bien, la verdad. Después de todas las circunstancias en las que llegaba, ha sido un partido muy positivo, pero es solo un partido. Mi objetivo al medio plazo es, en un par de meses, ser competitivo de nuevo. Si lo soy, fantástico. Si eso ocurre, será una gran sorpresa para mí”, concluyó.