La UC recibe una “ayuda” desde Argentina para rescindir contrato con Nehuén Paz

Universidad Católica se encuentra realizando su pretemporada 2024 en el puerto de Coquimbo junto a sus cinco caras nuevas. Agustín Farías, Alfred Canales, Nicolás Castillo, Lucas Menossi y Guillermo Soto ya son parte fundamental de la formación del entrenador Nicolás Núñez y han sumado titularidades y minutos en estos partidos de preparación. Sin embargo, a pesar de contar con estas incorporaciones, el plantel que comanda el ex Magallanes cuenta con dos jugadores cortados a los que aún no se les encuentra una salida.

Los argentinos Franco Di Santo y Nehuén Paz son los dos futbolistas que no entraron en la consideración del director técnico para los desafíos del Campeonato Nacional y la fase previa de la Copa Sudamericana. Pese a que ambos tienen contrato vigente con los de la precordillera, no son del gusto del estratega. Es por este motivo, que para la institución que comanda Juan Tagle es de suma urgencia encontrarles un club y así liberar esos dos cupos de extranjeros que no pueden ser utilizados en la actualidad.

Pero puede haber una solución para la situación de Paz. El futbolista, cuyo vínculo expira en diciembre de 2025, ha llamado la atención de un elenco de la división de honor del fútbol argentino y de otro que milita en la B Nacional transandina.

Según comunicó Matías Lorefice, periodista deportivo de LT10 Radio Universidad de Santa Fe, Colón ya inició las conversaciones con Universidad Católica para acordar la llegada del defensor al sabalero. El equipo rojinegro descendió a la segunda división luego de perder el partido de la promoción ante Gimnasia y Esgrima de La Plata por 1-0.

Por otro lado, el recién ascendido Independiente Rivadavia también buscará hacerse con la carta del ex Bologna y Estudiantes de La Plata. A partir de lo informado en Radio Cooperativa, el zaguero rescindió su contrario tras conocer el interés que existe por parte del club que logró el ascenso después de haber finalizado en el primer lugar de la Zona B de la segunda categoría con 20 victorias, 8 empates, 6 derrotas, 51 goles a favor y 33 en contra.

Para ambas escuadras del balompié argentino es importante el nivel del ex compañero de Gary Medel. En su préstamo en el Pincha, el defensa dijo presente en nueve encuentros de 16 posibles en los que sólo sumo 413 minutos. Además, en cinco de esos nueve jugados entró desde el banquillo en el segundo tiempo.

En el caso de que la UC efectivamente se desprenda del contrato de Nehuén Paz, liberarían un cupo de extranjero para poder reforzar el plantel de cara a un 2024 en el que deben enmendar la mala temporada pasada y conseguir la clasificación a la fase de grupos del torneo continental.