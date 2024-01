Los primeros cortados de Nicolás Núñez en la UC para la temporada 2024

Universidad Católica comenzó su pretemporada para enfrentar de la mejor manera posible los retos que representan el Campeonato Nacional y la Copa Sudamericana 2024.

Los trabajos de preparación tienen lugar en Perú y el plantel dirigido por Nicolás Núñez ya se encuentra en tierras incaicas desde este jueves. Tras el aterrizaje del equipo en el país vecino, sorprendió la ausencia de dos futbolistas argentinos: se trata del delantero Franco Di Santo y el defensor Nehuén Paz. Los transandinos se quedaron entrenando en la precordillera y se transformaron en los primeros cortados del entrenador para esta campaña.

Ya no van más

El caso de Franco Di Santo era sabido. El atacante, cuyo vínculo con la institución es hasta finales de 2024, no tuvo un buen 2023. En sus 23 apariciones entre la Primera División nacional y la Copa Chile, el ariete apenas convirtió dos goles y proporcionó una asistencia. Números muy bajos para un jugador del que se esperaba mucho más por su vasta trayectoria en clubes europeos y equipos importantes de Sudamérica.

Las ganas de Di Santo son de quedarse en el plantel y buscar sus opciones en la delantera de La Franja, sin embargo, con el reciente arribo de Nicolás Castillo esta campaña, Nicolás Núñez no lo tiene considerado como una variante. Sumado a esto, su desempeño en los trabajos de preparación no fueron óptimos y desde el cuerpo técnico del ex estratega de Magallanes prefirieron no incluirlo en el viaje a Perú.

La situación del defensor argentino Nehuén Paz es similar. El jugador ex Bologna nunca se acopló a las exigencias planteadas por el cuadro universitario, y por lo mismo, al no estar contemplado, fue enviado en calidad de préstamo a Estudiantes de La Plata. En el equipo platense tampoco rindió y regresó a San Carlos sin convencer a Núñez.

Sus opacos 13 partidos y cuatro amonestaciones con la UC, además de sus escasas nueve presencias con el Pincha, fueron motivo más que suficiente para que el defensor no integrara el vuelo a las latitudes peruanas y se convirtiera en el segundo cortado del adiestrador en este 2024. Desde el directorio ya evalúan las próximas acciones a tomar en torno al jugador, ya que su contrato expira recién el 31 de diciembre de 2025.

En la pretemporada de la Universidad Católica, los dirigidos por Nicolás Núñez se medirán ante Sporting Cristal en el marco de un encuentro amistoso. En la explicación por las dos primeras bajas de la campaña, el DT señaló que “cada caso es por sí solo. La decisión tomada por el club y por mí ya se las comuniqué, tanto con los que cuento como con los que no”.

Con respecto a la dinámica que llevarán a cabo en Perú, el entrenador se mostró con ilusión de arrancar con el pie derecho este año que incluye una competencia internacional. “Estamos muy ilusionados, van a ser días de trabajo importante desde el grupo, salir, tener estos días juntos. Estas dinámicas sirven para generar vínculos que sirven mucho a la hora de competir”, cerró.