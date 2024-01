La emoción de Nicolás Castillo en su presentación en la UC: “Quiero que mi hijo me vea jugar; que se sienta orgulloso de mi decisión”

Universidad Católica anunció en conferencia de prensa el retorno de Nicolás Castillo a la institución cruzada. Con presencia de José María Buljubasich y Juan Tagle, el delantero posó con la camiseta número 30 en lo que será su tercer paso por el elenco universitario.

Las palabras del delantero

Esta será la tercera etapa de Castillo con la UC. El surgido en la cantera, acumuló 58 anotaciones en 111 presencias en su doble estadía en el club. En dicho paso, levantó el bicampeonato de 2016, la Supercopa de aquel año, y la Copa Chile de 2011. Sin embargo, tras su periplo en países como México, Bélgica, Italia, Alemania y Portugal, el oriundo de Renca casi deja el fútbol para siempre producto de una lesión en el cuadriceps de la pierna derecha que derivó en una trombosis que por poco le quita la vida.

En su nueva llegada a la precordillera, el goleador tuvo palabras de agradecimiento para los dirigentes y para la afición, y no dudó en manifestar su alegría por volver al club de sus amores. “Contento de volver y de estar haciendo de nuevo una pretemporada. Me tiene muy motivado y con el grupo me he adaptado bastante bien”, dijo el campeón de América con la selección chilena en 2016.

Con su arribo al plantel, el otrora bigoleador del fútbol chileno también entregó loas a Fernando Zampedri, quien será su compañero en el ataque. “Agradezo a Fer por todo lo que ha hecho por el club, por todos los goles que ha hecho, y por todas las alegrías que nos ha dado. Hoy en día, estando en el plantel con él, lo que más quiero es aportar mi granito de arena para que Zampedri sea goleador histórico inalcanzable y saque a los que están ahí arriba”, sentenció.

El momento más emotivo de la rueda de prensa ocurrió cuando el deportista recordó su campaña en 2016 y la motivación que significó su pequeño hijo para tomar la decisión de retornar al máximo nivel. “La decisión de haber pasado por momentos difíciles, la incertidumbre de tu vida... eso me empujó a seguir intentándolo. El 2016 fue un año muy lindo, mi hijo tenía un año y quiero volver para que él, mi familia, y la gente que creyó en mí se sienta orgullosa”, cerro evidentemente emocionado.

Lo ve como hijo

En la conversación con los medios, José María Buljubasich, gerente deportivo de Cruzados SADP, le dio la bienvenida al delantero Nicolás Castillo y también acompañó las ganas del futbolista de repetir el desempeño realizado hace ocho años.

“Estoy contento de poder estar con Nicolás en esta presentación. Tuvimos nuestras idas y vueltas, nuestras diferencias, algunas peleítas que se han visto en redes sociales producto de la actividad, de los ímpetus. Creo que en estas situaciones todos ponemos un poco la idea que tenemos, reconocer y agradecerle el esfuerzo que hizo el año pasado, se ajustó a los lineamientos que le puso el club en el 2023″, declaró con el afán de que no hayan más discusiones y peleas entre ambos.

Con respecto a sus desencuentros en el pasado, el timonel del área deportiva recalcó sus buenos deseos para Castillo en esta nueva aventura con los de San Carlos. “Le deseamos lo mejor, creo que lo mejor para él va a ser lo mejor para el club, que pueda disfrutar esta etapa, que sea una etapa larga y que su carrera pueda continuar mucho más, ojalá sin peleas ni discusiones, pero es parte de la actividad y siempre digo a Nico que tengo una hija que tiene tres años menos que él así que lo veo como un hijo, y entiendo que a veces hay que entender a las personas con su temperamento y que tratan de mejorar, seguramente Nico ha crecido mucho y todavía seguirá creciendo”, añadió.

Para finalizar el intercambio de preguntas y respuestas con la prensa, Tati se refirió a los próximos desafíos que tendrá la Universidad Católica este 2024 en el ámbito nacional e internacional. “La Copa Sudamericana es un torneo que da oportunidades, lleguemos lejos. El desafío y la ilusión que conversamos entre todos, el tiempo dirá si lo logramos, pero ojalá enfrentarlo de la misma manera que el torneo nacional, que empezamos queriendo salir campeones”, dijo. Además, tuvo tiempo para referirse a Coquimbo Unido, su rival en la fase previa de la cita continental. “Si no pasamos el partido con Coquimbo, puede ser un fracaso. Es un desafío y un objetivo que tenemos de entrar a la fase de grupos para luego lograr lo que queremos. No hay que tenerle miedo a esa palabra”, concluyó.