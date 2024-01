Felipe Gutiérrez se retira del fútbol profesional: la compleja enfermedad que le impidió al volante seguir jugando

Con la contratación de Arturo Vidal como nuevo refuerzo de Colo Colo, la lista de los campeones de América con la Selección Chilena que estaban en actividad y se encontraban sin club se reducía a un sólo nombre. Felipe Gutiérrez, mediocampista de 33 años, era el único jugador no retirado de aquel equipo de Jorge Sampaoli que permanecía sin equipo. Sin embargo, eso llegó a su fin durante esta tarde, ya que el mismo jugador anunció su retiro del fútbol profesional a través de su red social de Instagram.

Felipe Gutiérrez se carecterizó por oscilar en distintas instituciones durante el último tiempo. Desde el año 2021, el jugador formado en la Franja fue transferido en seis ocasiones a diversos clubes: Sporting Kansas City en mitad de la campaña 2021 y gran parte de la de 2022, dos veces en medio de la temporada 22/23 de la UC, los meses de enero y febrero de 2023 en los Colorado Rapids, y cinco meses en la campaña 23/24 del Al Wasl (2023).

Con su tambaleante paso por San Carlos de Apoquindo, el mediocampista sembró muchas dudas en relación a su nivel futbolístico y la posibilidad de que recayera en algún cuadro se volvía cada vez más compleja. Es por esta misma razón, que después de su paso en Arabia Saudita, el jugador debía retornar al equipo de Kansas -elenco dueño de su pase-, pero los estadounidenses decidieron no renovar el vínculo dejándolo sin un club para este 2024.

Con respecto a su futuro, el nativo de Quintero no había dado muchas luces de cuál sería su próximo destino. Con su nombre ligado nuevamente a Universidad Católica en este mercado de pases, anunció durante esta tarde su retiro de las canchas y de la actividad que lo vio jugar profesionalmente por casi 15 años. “Este fue el último partido profesional de mi vida. Jamás lo imaginé, pero que puedo decir?”, comenzó diciendo en su publicación acompañada de una fotografía en el Sporting Kansas City.

“Me siento un afortunado de haber vivido la experiencia más hermosa que un niño pueda imaginar, poder vestir camisetas en diferentes países y continentes, tuve la posibilidad de vestir la camiseta más importante para cualquier futbolista, la de mi selección. Ahora queda decir hasta pronto fútbol, ya que seguiré en busca de nuevos objetivos cerca de este deporte que tanto amo. Hay veces que las decisiones se vuelven muy difíciles y más aún dejar esta profesión cuando aún tenía la sensación de poder competir”, dijo el mundialista en Brasil 2014.

En el posteo, el futbolista que debutó en 2009 dio detalles de la dolencia que lo privó de continuar con su extensa trayectoria. “La artrosis severa que me diagnosticaron no me permite seguir compitiendo, siempre me imaginé y soñé con dejar el fútbol cuando ya no hubiera donde más ir, pero nunca imaginé que el fútbol me dejara a mi. Creo que Lo importante es buscar nuevos sueños y luchar por ellos, de eso se trata la vida”, agregó.

Al final de sus palabras, Gutiérrez aprovechó de agradecer a su familia, su representante y a todos los equipos que contaron con sus servicios. El deportista de 33 años destacó en clubes de la talla del Twente de Países Bajos, el Internacional de Porto Alegre y el Real Betis.