La UC sigue sin levantar: suma un pobre empate ante Alianza Lima en su segundo amistoso

Para Universidad Católica había un piso mínimo en su amistoso ante Alianza Lima: mejorar en relación a lo expuesto la semana pasada ante Sporting Cristal. Era una meta que el mismo Nicolás Núñez había establecido a mitad de semana. Esto porque pese a ser las primeras presentaciones de pretemporada, la diferencia física y futbolística contra la escuadra cervecera fue demasiada. En el marcador, lo lograron, ya que no perdieron, pero la presentación del elenco cruzado no deja de ser muy pobre.

Durante el primer tiempo se notó una leve mejoría. Nada descollante. Al contrario, siguió siendo un equipo lento, predecible y que se nota en formación. Es evidente al tratarse de una escuadra que sigue incorporando elementos y que busca dejar atrás dos años de malos resultados. El domingo pasado a la UC la superaron de inmediato. A la media hora perdía 3-0 y no veía la pelota. Esta vez no fue así. Por lo menos lograba mantener el balón en su poder por momentos. También los laterales pasaban y buscaban generar peligro.

Buscaban hacerlo, pero no lo lograban, porque Fernando Zampedri no tuvo ninguna chance con ventaja. Claro que los limeños tampoco mostraban mucho más. Cecilio Waterman probó con un remate de fuera y falló una ocasión clara dentro del área. Fuera de eso, Sebastián Pérez tampoco fue protagonista durante los 45 minutos iniciales. Había efervescencia en Trujillo, el estadio Mansiche estaba repleto. Pero el espectáculo no respondía a la expectativas.

El complemento fue similar. Solo que ahora la Católica se mantuvo más atrás. Quizás con el afán de no volver a perder. El equipo peruano tuvo la iniciativa, pero no logró marcar la diferencia en el marcador. Tampoco en la cantidad de ocasiones. Pero la UC tenía una defensa más poblada que el fin de semana pasado. Recién con el ingreso de Lucas Menossi, en el último cuarto, el combinado chileno tuvo opciones. Antes, eso sí, tras un balón detenido hubo un cabezazo de Kagelmacher que dio en el travesaño.

Con solo instantes en el campo de juego, el volante argentino tuvo un remate al arco que fue repelido por el guardameta Franco Saravia. La jugada terminó en un córner y precisamente en ese tiro de esquina fue que hubo otra chance clara: una peinada en el primer palo que terminó con la pelota cruzando el área chica sin que nadie pueda empujarla. De los últimos refuerzos que la UC anunció jugaron ambos. Guillermo Soto fue titular y Menossi entró, algo que Nicolás Núñez ya había anticipado en su conferencia de prensa previa al partido.

Con el 0-0 sentenciado, Universidad Católica cierra su gira con dos amistosos en Perú. Los próximos desafíos del cuadro estudiantil antes del comienzo del Campeonato Nacional son en la Copa de Verano en Coquimbo, donde se medirán ante la institución portuaria y también tendrán un Clásico Universitario ante la U. Luego inician su participación en el certamen de Primera División visitando a Unión La Calera. Según Núñez, la obligación que se plantean en la pretemporada es llegar bien aspectados a ese compromiso.