Remontada del Real Madrid desata la polémica en España: “Alguien ha decidido que no podíamos ganar; nos han robado”

En España se desata la polémica. El Real Madrid obtuvo una importante victoria ante el Almería, el colista de LaLiga. El conjunto merengue comenzó perdiendo por dos tantos, pero terminó concretando una épica remontada que los deja en la cima del certamen.

Sin embargo, al finalizar el duelo disputado en el Santiago Bernabéu, los reflectores se fueron sobre el árbitro Hernández Maeso, que fue el gran protagonista de la jornada. O para los visitantes, el antagonista. Un dudoso penal a favor de los locales, una controversial anotación y un gol anulado para los Indálicos marcaron el encuentro, generando amplias críticas hacia el colegiado.

Largie Ramazani marcó la apertura de la cuenta antes de que se cumpliera el primer minuto de partido. Después, a dos del complemento, Edgar González estiró la ventaja. Era una completa sorpresa, pues el Almería llegó a la capital española sin haber ganado ningún duelo en el torneo y con solo seis unidades.

No obstante, en el complemento vinieron las controversias. Primero, Jude Bellingham, en el 57′, anotó a través de la pena máxima, después de un dudoso cobro. Una evidente mano, pero que fue antecedida por una evidente infracción en ataque de Rudiger sobre González. Un apoyo claro del alemán.

A pesar de esto, cinco minutos después vino otro descuento del Almería tras un gran contragolpe. Sin embargo, el tanto fue desestimado por una supuesta falta ocurrida en el origen de la jugada. Se desató la polémica en el banquillo visitante.

Como si fuera poco, en el 67′ vino el empate de Vinícius Júnior. Eso sí, nuevamente hubo cuestionamientos, pues el brasileño empujó el balón con el brazo. El VAR intervino, pero considero que la acción fue realizada con el hombre y, por tanto, el gol era válido. Esto produjo el envalentonamiento del Madrid, que terminó ganando en el noveno (de once) minuto de descuento. Carvajal provocó la fiesta para los merengues.

Los descargos del Almería

Los jugadores del Almería no tardaron en pronunciarse ante lo que ellos consideran que es “un escándalo”. Luego del encuentro, el defensor Marc Pubill entregó un tajante mensaje: “Alguien ha decidido que aquí no podíamos ganar y que el partido no podía terminar así. Y así ha sido. Creo que el equipo ha hecho un gran partido”, indicó en conversación con DAZN.

Edgar González, en tanto, también cuestionó el arbitraje: “Esta es una competición que debería ser justa para todos y a veces cuesta verlo. La primera es falta clarísima y creo que es mano en el segundo gol, no he visto el que nos anulan a nosotros. Es una suma de todo, de ver que todas iban para ellos”, comentó.

Por su parte, Gonzalo Melero continuó en la misma línea: “Nos vamos con la sensación de que nos han robado. Creo que no se ha podido hacer más de afuera para meterlos en el partido”, sentenció.

Finalmente, la cuenta oficial de Almería también se refirió al partido: “Tremendo orgullo por nuestro equipo. Gran muestra de lucha y entrega en contra de muchas circunstancias. ssI”, cerraron.