El día que Ricardo Gareca fue más importante que el presidente de Perú

Después de meses de incertidumbre, la Roja selló la llegada de su nuevo estratega: Ricardo Gareca. El Tigre, que será presentado oficialmente durante la presente jornada, se hará cargo del banquillo de la Selección Chilena.

El técnico cobrará US$ 2,8 millones anuales, en un contrato que tiene durará, como mínimo, hasta el fin de las Eliminatorias. Se renovará automáticamente si el combinado nacional clasifica al Mundial que organizarán Estados Unidos, México y Canadá en 2026.

En ese sentido, su arribo a Juan Pinto Durán generó reacciones instantáneas. En Perú, donde el exdelantero vivió su última experiencia como estratega a nivel selecciones, cuestionaron al Tigre: “¡Será nuestro rival!”, indicó, por ejemplo, el sitio Perú 21. “De terminar de cerrar el acuerdo, el exestratega más querido de la selección peruana en las últimas décadas comandará a los mapochos en la Copa, las Eliminatorias y, posiblemente, en el siguiente Mundial”, complementaron. El Líbero, en tanto, también refleja el dolor de la fanaticada: “Me duele en el alma”, titularon. “Hinchas de la Bicolor están afectados porque el DT de Perú más querido en este siglo, se fue al clásico rival”, añadieron.

Héroe de Perú

Gareca mantiene un estrecho vínculo con el pueblo peruano. En total, estuvo siete años y medio al mando de la selección del Rímac. Su gestión con los incaicos fue más que productiva, pues los llevó de vuelta a un Mundial después de 36 años. Además de la clasificación a la cita de 2018, también obtuvo un segundo y tercer lugar en Copa América, y alcanzó el repechaje de la Copa del Mundo de 2022. Su trascendencia alcanza un punto que sobrepasa lo futbolístico y se adentra profundamente en la misma sociedad.

En relación con esto, fue el propio entrenador que se encargó de entregar detalles sobre su relevancia en el territorio peruano. En una entrevista en TNT Sports Argentina realizada por Guillermo Coppola, otrora representante de Diego Maradona y el Tigre, entre otros jugadores, contaron una particular historia.

Entre otras anécdotas, donde reflota su profunda amistad, relatan su relación con el Pelusa. “Maradona llega a mi vida por Carli (Carlos Randazzo), por vos y por Óscar (Ruggeri)”, asegura el empresario, que en 1985 terminó su vínculo contractual con una serie de jugadores para trabajar exclusivamente con el zurdo, en una petición propia de él.

“Sabes que yo me encuentro en Rusia (a Maradona), cuando clasificamos en 2018, me lo encuentro a él. Él sortea el grupo que me tocó con Dinamarca y Francia. Y bueno, me lo encuentro dentro de la fiesta, el sorteo. Hacía años que no lo veía y nos encontramos como si nada. Para él no había pasado el tiempo”, señala, ante lo que Coppola interrumpió casi obligatoriamente: “Y qué experiencia tuviste en Perú”.

“Sí, qué experiencia”, respondió Gareca. “Fue una experiencia maravillosa. Estoy muy agradecido del peruano, muy agradecido. El peruano son de la gente que nos quiere a nosotros, a los argentinos. A nosotros pocos nos quieren, pero en Sudamérica, de los que más nos quieren, son los peruanos”, añadió.

Ahí, el otrora representante comienza a relatar una historia que refleja la importancia que llegó a tener el Tigre en tierras incaicas. “En Perú, fueron unos amigos que no conseguían reserva en un restaurante (Central). Ni el secretario del presidente de Perú, que llamó al restaurante”, comenzó contando.

“Es que ese restaurante está considerado entre los tres mejores del mundo, ¿vos sabes? No tenías lugar ahí, eh, no conseguían lugar”, interviene Gareca, que sabía lo que iba a narrar, a modo de broma.

Coppola prosigue: “El presidente del país le recomienda a estos muchachos ir al restaurante. El presidente le dice a su secretario que reserve a su nombre, y no lo consigue. Y a uno se le ocurre llamarme a mí, por esas cosas. Y a mí se me ocurre enseguida llamarte (a Gareca). No solo conseguiste el lugar, sino que fuiste, te sentaste y le dejaste una botella de champaña. Son detalles que te hacen, Flaco”, indicó. El Tigre continuó con las bromas: “Te hice quedar bien”, respondió. “Esos mismos detalles siempre los tuviste vos”, finalizó.