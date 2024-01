Astrólogo de Jorge Almirón rompe el silencio y entrega sus predicciones para Colo Colo 2024: “Agarrará suerte en Júpiter y superará a Godoy Cruz”

Giorgio Armas le añadió a su identidad oficial una descripción que le ha transformado, en alguna medida, en una celebridad. Se autodenomina El astrólogo de Boca, aunque en la misma semblanza en las redes sociales apunta su relación afectiva y profesional con varios clubes de Sudamérica, como Palmeiras, Alianza Lima, Olimpia, Sportivo Luqueño y Gimnasia y Esgrima de La Plata. Con esa chapa, suele pasearse por programas de televisión o entregar vaticinios en las redes sociales. En Twitter, le siguen más de 34 mil personas.

La lista incluye, ahora, a Colo Colo. Armas ha sido vinculado estrechamente con Jorge Almirón, el nuevo técnico albo. Se conocieron en Boca Juniors, la entidad que aparece mencionada como si se tratara de una parte clave en su currículo. Sin embargo, cuando llegó a Macul, el entrenador negó el lazo. “Yo podría decir que solo hablo de fútbol. Es algo delicado. A este señor, cuando yo llego a Boca, me lo sugiere un directivo, por una cuestión de energía o cábala”, planteó el estratega, intentando zanjar la materia. “Lo llamé y hablé con él. Hicimos un zoom y me saqué una foto. No tengo ninguna relación con esa persona. No lo conozco. Fue una comunicación telefónica y trascendió. Se habló mucho en Argentina y para salir a aclarar no tengo tiempo”, estableció.

Por esas horas, al margen de la relación con el esoterismo, había trascendido una acusación grave: en 2022 fue apuntado por su esposa, de nacionalidad chilena, de mantenerla secuestrada, junto a su hija, en Chiclayo. Según la versión, se habían conocido a través de las redes sociales. Los malos tratos se habrían extendido a la familia del acusado. En esa oportunidad, el aludido negó los cargos y justificó los ruidos y golpes que se escuchaban. “Tenemos una academia de taekwondo en la casa y por eso escuchan gritos y golpes de box (sic)”, le explicó a Mega. “Mi esposa está bien, sale a todos lados, íbamos a la playa y tenemos pruebas, pero está coludida con la vecina. Ella le dice que me deje. Todo esto es una locura”, insistió, a modo de defensa.

“Es normal”

Armas atiende a El Deportivo. Dice que es una excepción y que solo abordará algunos aspectos puntuales, por lo que no abordó la acusación por violencia doméstica, pero es enfático en referirse a la actitud de Almirón y a su negación. “Está perfecto. Lo que pasa es que la gente dice muchas cosas. Para la pregunta que le hacen a Jorge, la respuesta fue lo correcto”, contesta en primera instancia. Luego, refuerza la idea. “Fue una respuesta muy inteligente para zanjar la discusión, para salir del paso”, insiste.

El 9 de enero, justo en la jornada en la que el entrenador albo fue presentado en la sala de prensa del estadio Monumental, Armas posteó una imagen sugerente, de la que ahora entrega el contexto. Se trata, precisamente, de la zona de acceso a la dependencia en la que su amigo negó su influencia. “Fui un rato. Después tuve que hacer algunas cosas personales”, apunta, para agregarle más misterio a la situación. “Volveré en la segunda quincena de febrero”, afirma. Antes, colgó otra. “Vamos a la pega”, decía, a modo de mensaje. Estaba ilustrada con la insignia alba.

En las mismas plataformas sociales, Armas ha dado señales de lo que puede pasar con Colo Colo en la temporada que comienza, sobre todo en relación a su compromiso más importante en el inicio del año: la serie frente a Godoy Cruz, que determinará la eventual clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores. “En Colo Colo va a haber mucho de lo que pasó en Boca. Está calcado. Muchos penales. Avanzará gracias a ellos”, anuncia ahora a El Deportivo.

La proyección y el consejo

Antes, había sugerido que los albos disputaran un amistoso en el primer mes del año. “Si Colo Colo juega un amistoso en enero, agarrará suerte en Júpiter”, postuló. Ahora explica el concepto. “Agarrar suerte en Júpiter es similar a lo de Boca. Deberá afrontar partidos muy complicados, pero avanzará. Superará a Godoy Cruz. No tengo dudas”, sostiene.

“La solar del equipo es superior. Almirón va a tener ese plus de cerrarse y llegar a los penales. Se vio desde el primer amistoso en Uruguay, frente a Rosario Central. Dije que iba a debutar con esa suerte y pasó”, añade.

Esta semana, lanzó un consejo para el Cacique. “Si llega Vidal a Colo Colo sería idea que juegue poco los primeros meses, al igual que Cavani en Boca, que se estaba cuidando porque era propenso a lesionarse”, declaró en otra entrevista. Habrá que ver si Almirón recoge la sugerencia.