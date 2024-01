Astrólogo y con una grave acusación por violencia de género: el polémico asistente que Jorge Almirón proyecta para Colo Colo

En septiembre de 2016, el entonces técnico albo Pablo Guede dio una contundente instrucción. La indicación no tenía que ver con algún movimiento posicional ni estaba dirigida a sus jugadores. El entrenador buscaba fórmulas para enrielar el rendimiento de Colo Colo y recurrió a una ayuda sobrenatural: mandó a plantar ruda en las inmediaciones del campo de juego y en otros sectores del predio. La justificación estaba a la mano: según la creencia popular, el arbusto espanta las malas vibras. No fue la única acción en ese sentido: la banca del equipo de Macul era rociada con agua bendita, que llevaba el entonces volante del Cacique, Michael Ríos. Y en el camarín se esparció vinagre.

El rito se repitió en 2020, cuando el Cacique lo estaba pasando mal y merodeaba los últimos puestos de la tabla de posiciones. Iván Morales, quien integraba el plantel, preguntó públicamente dónde estaba la planta y quién la había sacado. Bastó la alarma para que fuera repuesta. Finalmente, Colo Colo evitó el descenso, que habría supuesto la mayor afrenta de su historia deportiva.

El enigmático asistente

La llegada de Jorge Almirón a la banca de Colo Colo supone un salto cualitativo, según ByN. El técnico argentino viene de perder la final de la Copa Libertadores con Boca Juniors. En Macul se ilusionan. “Nos aproximamos a diferentes directores técnicos para ver su interés, disponibilidad y presupuesto. Se fue conversando con algunos y finalmente se llegó a la mejor opción con Jorge Almirón. Por currículum es de los mejores entrenadores que han llegado en la historia de Colo Colo”, aseguró el presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing.

El estratega liderará el inicio de los trabajos albos. Ya definió a su staff. Con algunas dificultades, en los puestos específicamente relacionados con el rendimiento. Sin embargo, ninguna de esas funciones es la que genera mayor atracción. Entre los colaboradores a los que suele acudir el exjugador de Santiago Wanderers figura un astrólogo.

Jorge Almirón, nuevo técnico de Colo Colo.

En su paso por los xeneizes, recurrió al peruano Giorgio Armas, quien terminó transformándose en su principal influencia en el camino hacia la definición continental frente al Fluminense. Sin embargo, su asesoría no sirvió para el equipo azul y amarillo alzara la Copa Libertadores. “Conversamos todos los días con Jorge. Como siempre lo digo, somos amigos. No es un detalle que me haya contratado. Soy hincha de Boca, así que nada me cuesta ayudarlo en lo que pueda desde mi humilde lugar”, explicó Armas, al diario deportivo transandino Olé.

Sirvió de poco

En esa entrevista, Armas llegó al extremo de adjudicarse importancia en el momento deportivo que vivía el equipo bonaerense. “Existen muchos versos en detrimento nuestro. Solo quiero recordar que estamos peleando tres competencias”, sostuvo en la misma declaración. El golpe de realidad, terrenal si se quiere, es que en ninguno de los torneos Boca terminó quedándose con la corona.

Armas, de hecho, ya da por descontada su presencia en Santiago. “Vamos a la pega”, publicó el 3 de enero, cuando el acuerdo entre Almirón y el Cacique ya estaba sellado, aunque faltaba la ratificación del directorio de Blanco y Negro.

En Macul, en cambio, descartan absolutamente alguna relación laboral con el peruano, en el sentido de que forme parte formalmente de los colaboradores del técnico. Y, más aún, sostienen que la relación entre ambas ni siquiera es tan estrecha y que ha sido el adivino quien se ha encargado de magnificar el lazo. De todas formas, si es que asesora al nuevo DT, será pagado exclusivamente por él y no tendrá contrato con el cuadro de Pedreros.

La influencia astral llegó, al menos en Argentina, a niveles insospechados, sobre todo, en relación a la séptima Copa que buscaba el equipo presidido por Juan Román Riquelme. “Acabo de leer que Almirón planteó la final en base a lo que le dijo un astrólogo. Tardó 10 minutos el cambio del Pipa (Benedetto) para que entre en el minuto 77 (por Cavani), metió a Valdez con la 25 (2+5) a los 7 minutos del alargue. Es realmente un papelón”, llegó a exponerse en las redes sociales.

Lo que sí admitió Armas es que el factor fue decisivo en otras circunstancias. “Cuando Jorge debutó en Boca, lamentablemente, se sabía que íbamos a jugar 16.30 con San Lorenzo, pero por un tema de seguridad se pasó a las 17.30. Si Boca hubiese jugado 16.30, Boca estaría clasificado para la Copa Libertadores, no hubiese tenido ningún lesionado y hubiese estado mucho mejor en la liga. No hubiese perdido ni un partido, ni el clásico”, afirmó.

“Con las fechas el astrólogo trabaja mucho. Con el nacimiento y un buen debut, puedo decir un montón de cosas, hasta quién va a ser presidente”, apuntó en esa oportunidad. “Yo le puedo recomendar un montón de cosas, pero depende de él. Si le quiero tocar jugadores o algo más fuerte, me va a putear. Pero desde mi humilde lugar puedo recomendarle algo”, planteó. Sí ha incidido en otros aspectos que parecen anecdóticos, pero que desde su especial punto de vista no lo son tanto. Por ejemplo, por sugerencia suya Boca enfrentó a River Plate en un Superclásico en La Bombonera con ropa amarilla. La otra fue darle la capitanía al colombiano Frank Fabra.

La mancha

Armas es un personaje controvertido. En 2022 fue acusado por su esposa, de nacionalidad chilena, de mantenerla secuestrada, junto a su hija, en Chiclayo. Según la versión, se habían conocido a través de las redes sociales. Los malos tratos se habrían extendido a la familia del acusado. “Conocí a mi esposo por el Facebook, por ello viajé a Perú. Al vivir en casa de mis suegros, me insultaban de la peor manera, pese a que estaba embarazada. Incluso mi suegro me golpeó al descubrir que hablaba con mi hermana pidiéndole ayuda para que me rescaten”, relató la mujer, identificada como Viera Rivera Salazar, al diario Correo.

“La comida me la daban por la puerta y luego me encerraban, pues todo el día me tenían vigilada. Mi hija no habla, no interactúa con otros niños porque no hemos salido a la calle. Mi hermana desde Chile hizo una denuncia, pero me obligaron a mentir y la denuncia se archivó”, profundizó.

El astrólogo negó los cargos y justificó los ruidos y golpes que se escuchaban. “Tenemos una academia de taekwondo en la casa y por eso escuchan gritos y golpes de box (sic)”, le explicó a Mega. “Mi esposa está bien, sale a todos lados, íbamos a la playa y tenemos pruebas, pero está coludida con la vecina. Ella le dice que me deje. Todo esto es una locura”, insistió, a modo de defensa.