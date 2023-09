Pablo Guede ningunea a la U y se abre a la opción de dirigir a la UC

Pablo Guede está de vuelta en el fútbol sudamericano. El transandino no dirigía en el cono sur desde su turbulenta salida de Colo Colo a mediados de 2018. Desde entonces había dirigido a tres clubes de México, además de breves pasos por el Al-Ahli, de Arabia Saudita, y el Málaga, de España.

Sin embargo, logró concretar su retorno. Hace algunas semanas se hizo cargo de Argentinos Juniors y de momento acumula un partido dirigido, que fue triunfo sobre Banfield como visita. Pese a estar del otro lado de la cordillera, el ex Palestino nunca ha dejado de mirar el fútbol chileno, en el que estuvo entre 2014 y 2018, con una fugaz estadía en San Lorenzo entre medio.

En diálogo con el medio En Cancha, el estratega reveló que en este período había estado cerca de volver al país. Concretamente, al recibir un el llamado de uno de los grandes. “De Universidad Católica, ahora no, hace un tiempo sí. Pero en el último mercado no me llamaron ni lo hablé, antes sí, pero no me acuerdo cuando fue. Ellos me llamaron”, reveló, descartando una eventual conversación tras la salida de Ariel Holan de los estudiantiles, pero dando a conocer una más antigua.

Pablo Guede, en su paso por Colo Colo.

En ese sentido, Guede aprovechó de dar a entender que no dirigiría a Universidad de Chile. “De la U no. Entrené al más grande”, dijo al ser consultado por un posible paso al Centro Deportivo Azul. Según relata, su pasado en el Cacique evitaría que pudiera dar ese salto.

Una situación distinta a la que le sucede con la UC. En el citado portal le consultaron si estaba dispuesto a llegar a San Carlos de Apoquindo y la respuesta del entrenador no fue negativa. “Sí, es que Universidad Católica es un buen equipo, un buen club. Siempre tiene buenos jugadores”, dijo.

Años complejos

Actualmente, Guede tiene un vínculo firmado hasta 2027 con el Bicho de la Paternal. Su paso por el fútbol nacional comprendió procesos en Palestino y Colo Colo. En el club baisano logró clasificar a la Copa Libertadores de 2015. De hecho, aquella campaña fue la que lo llevó a recalar en los albos, puesto que su paso por San Lorenzo no fue fructífero, pese a sumar una Supercopa de Argentina.

En Macul alcanzó cuatro trofeos: la Supercopa (2017 y 2018), en Clausura 2017 y la Copa Chile 2016. No obstante, partió tras tener un mal arranque a nivel internacional en el curso 2018. Tras ello, vinieron años complejos para Guede, donde sus salidas han sido en términos negativos de todas las instituciones. Su última experiencia en España fue mala y fue despedido de Málaga.

“No me voy triste, no me voy dolido. Sé que esto es fútbol. Me voy con todo el cariño de esta gente. Me voy orgulloso porque cumplí el sueño de mi vida. Estar acá con la cancha llena y lo logré”, dijo entre lágrimas tras su rescisión de contrato. Su cosecha en la Segunda División ibérica era de 3 puntos de 18 posibles en ese momento.