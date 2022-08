Mark González vuelve a repasar con todo a Pablo Guede: “No me hacía entrenar, de ahí viene también por qué pasé lesionado”

Mark González no logra olvidar a Pablo Guede. El exfutbolista, quien se retiró tras su último paso por Magallanes, vuelve a repasar a quien fuese su técnico en Colo Colo, en 2017.

El ex jugador del Liverpool no tuvo la continuidad que esperaba en el Cacique. Y, según repite, nunca tuvo respuesta a sus interrogantes que no le permitieron agarrar la regularidad que tanto buscaba.

“Mi peor técnico, Pablo Guede. No entrenaba mal, pero tuve una experiencia muy mala. Hasta el día de hoy no me lo explico. No me hacía entrenar, de ahí viene también por qué pasé lesionado. Los jueves hacían fútbol y a mí no me hacía entrenar, me hacía correr por la cancha. Estaba la prensa, entonces la única opción que había era que estaba lesionado, no había otro motivo por el que yo no estuviera entrenando”, señaló en entrevista con ESPN.

El mundialista asegura que aún no encuentra justificación a la mala relación con el transandino. “No sé qué gatilló eso. Después me fui enterando por otros compañeros que me echaba la culpa de cosas. Recuerdo un partido con Palestino que salió en la prensa que Colo Colo estaba espiando un entrenamiento. Yo tengo relación con Tito Bishara y, como tenemos buena onda, cargó que yo le había dicho”, añadió.

La tensa relación, incluso, llevó a que el estratega argentino le quitara el saludo. “Lo hablé con él un par de veces, antes de que no nos podíamos ni mirar, y resulta que nunca había un problema. Yo le pregunté si había pasado algo porque no me estaba haciendo entrenar. Y me dijo: no, todo bien”, dijo. “Y esa semana jugué de titular, pero después la semana siguiente ya no y seguía lo mismo. Fue algo súper raro. Nunca tuve un argumento para decir por qué yo no jugaba”, cerró.

Los conflictos entre Guede y Mark González se arrastra desde la temporada 2017, en la época en que ambos coincidieron en el Cacique. Si bien en un principio el técnico tuvo una estrecha relación con el exseleccionado chileno, finalmente una serie de situaciones terminaron generando el quiebre.

Mark, uno que no está acostumbrado a las polémicas, no tuvo para explicar por esos años el conflicto. “El que me llevó a Colo Colo fue él (Guede). Cuando él estaba en Palestino y yo en la Católica, él me llamaba siempre. (Roberto) Bishara le dio mi teléfono y él preguntó por mis servicios. Como estaba en la UC le rechacé la opción de ir a Palestino. Y desde ahí que viene el tema de Guede conmigo”, dijo en una entrevista por esos años. “Cuando él se fue a Colo Colo yo estaba en Brasil todavía. Nos topamos en el matrimonio de ‘Tito’ y él me dice que me quiere llevar a Colo Colo, donde él poco menos que me suplicaba porque quería contar con mis servicios”, explicó.