“No existe”: El feroz ninguneo de periodista argentino a Colo Colo tras la llegada de Almirón

El ciclo de Jorge Almirón en Colo Colo partirá este martes. Los albos inician la pretemporada con la mira puesta en sus objetivos de siempre: conseguir los títulos de las competencias locales que disputen y llegar lo más alto posible en los torneos internacionales en los que intervengan. Para lo último llegó el ex técnico de Boca Juniors. En la Copa Libertadores, el Cacique arrancará en la segunda ronda, frente a Godoy Cruz, de Argentina. Si lo supera, se instalará en la fase de grupos de la competencia continental.

En Chile, la contratación del ex delantero de Santiago Wanderers se celebró profusamente. Y con razón: se trata del entrenador con mayores pergaminos que llegó en esta temporada. No por nada, por ejemplo, exhibe la final de la última edición del torneo continental con los xeneizes, que perdió frente a Palmeiras. En Blanco y Negro afirman que su arribo supone un salto de calidad respecto de la gestión de Gustavo Quinteros, quien ya dirige a Vélez Sarsfield.

El ninguneo

Si a este lado de la cordillera sobran los adjetivos favorables para la operación, al otro es todo lo contrario. Prueba de ello es la intervención del periodista argentino Lucas Schmidt, quien no se guardó opinión alguna respecto del Cacique. Usando la misma lógica de lo que pasó con Almirón acá, pero a la inversa, ninguna es positiva.

El comunicador panelista del programa Cuidemos el Fútbol lanzó artillería pesada. “¿A dónde se fue Almirón? ¿A Colo Colo se fue? Cómo de estar en una final de Copa Libertadores, de estar a nada de tener la gloria. De dirigir San Lorenzo, de dirigir Independiente, de estar en dos finales de Copa Libertadores, se va a Colo Colo”, disparó, a modo de un parangón que incluye un repaso por la trayectoria del estratega en el fútbol argentino.

La observación desató la natural controversia en el panel, donde uno de sus compañeros le enrostró la trayectoria del Cacique y hasta su condición de campeón de América en 1991. “¡Qué va a ser el equipo más grande de Chile! Del 91 no gana una Libertadores. Pero dejá… No existe”, respondió.

Luego aclaró que lo suyo no era animadversión contra el club popular. “¿Tengo problemas con Colo Colo? No tengo problemas con Colo Colo, pero me llama la atención que un tipo que estuvo en la final de la Copa Libertadores de América, con un equipo que jugaba más o menos, que se notaba la mano de Almirón, de golpe se vaya a Colo Colo”, insistió, intentando darle atisbos de objetividad a su apreciación.

La última afirmación tiene que ver con la ‘desaparición’ de Almirón del mapa futbolístico. “De Jorge Almirón no vamos a saber nada en los próximos… ¿Por cuántos años firmó? Desapareció del mapa”, sentenció.