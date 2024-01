Jannik Sinner da el gran golpe y elimina a Novak Djokovic del Abierto de Australia

Una gran sorpresa de dio este viernes en el Abierto de Australia. El italiano Jannik Sinner dio el gran golpe del Grand Slam al eliminar por primera vez a Novak Djokovic en las semifinales del Abierto de Australia, tras imponerse por 6-1, 6-2, 6-7(6) y 6-3.

El serbio nunca había perdido un partido en el Abierto de Australia, una vez que había alcanzadas las semifinales. En total, había ganado sus 20 partidos en las dos rondas finales en Melbourne Park para conquistar un total de diez coronas.

“Estaba esperando este partido. Siempre es lindo jugar contra este tipo de jugadores en estos escenarios porque puedes aprender mucho. El año pasado perdí en semifinales de Wimbledon. Aprendí mucho y fue un proceso desde entonces. Estoy feliz de compartir este triunfo con todo este público y con mi equipo”, comentó Jannik en su entrevista en pista.

“Empecé muy muy bien, él fallo mucho en los primeros dos sets. Sentí que él no estaba tan bien. Y yo después de errar en el match point en el tercero, logré mantenerme en el cuarto. Ha sido genial jugar aquí y en medio de esta atmósfera increíble”, añadió.

De esta forma, el europeo se transforma en el primer italiano en una final de Australia, y en el tercero de su país en cualquier Grand Slam en la Era Abierta (iguala a Adriano Panatta en Roland Garros 1976 y Matteo Berrettini en Wimbledon 2021). Además, ahora es el finalista más joven en Melbourne Park desde 2008, cuando fue campeón Djokovic.

“Venía con mucha confianza del remate del año pasado. Llegué acá convencido de que podía vencer a los mejores y ya estoy en mi primera final. Trataré de dar lo mejor. Será un interesante partido. Veremos qué sucede”, cerró Sinner.

El fin del invicto de Djokovic

Esta derrota marca el fin de un amplio invicto que Novak Djokovic sostenía en el Abierto de Australia. El balcánico no perdía en Melbourne desde el 22 de enero de 2018. Desde entonces había ganado siempre que había saltado a la pista dura australiana.

“La racha se iba a terminar algún día”, comenzó señalando en la conferencia de prensa posterior al encuentro. “Iba a pasar y al menos lo di todo en circunstancias en las que no jugué bien, y perdí con un jugador que tiene una buena oportunidad de ganar su primer Grand Slam”, agregó.

Luego, analizó su desempeño. “Estaba sorprendido por mi nivel. No hice muchas cosas bien en los dos primeros sets. Supongo que es uno de los peores partidos de Grand Slam que he jugado, al menos que yo recuerde”.

“Sinceramente, no he jugado a mi mejor nivel en todo el torneo. Quizás el partido contra (Adrian) Mannarino fue bien, pero en la mayoría de partidos no he jugado a mi nivel, es decir, de la manera en la que suelo jugar aquí. Uno puede decir que las semifinales son un gran resultado, pero siempre espero lo máximo de mí mismo y hoy no ha sido así”, prosiguió.

En cuanto a su rival, valoró que “ha mejorado mucho. Pega muy bien a las esquinas y creo que ha aumentado la velocidad. Saca mejor ahora y más preciso. Sus movimientos, en general, y el apartado mental. Siempre está muy tranquilo, mantiene la compostura en la pista, pero creo que le costaban los grandes partidos, los grandes momentos”.