La contundente respuesta de Cristopher Toselli ante su reencuentro con Nicolás Castillo

El Clásico Universitario está a la vuelta de la esquina. Y a la misma distancia está el reencuentro de Cristopher Toselli con Nicolás Castillo: los excompañeros en Universidad Católica que tuvieron un fuerte intercambio de palabras por el fichaje del arquero en la U.

Todo comenzó cuando el portero cruzó a la vereda del frente y el atacante citó al escritor Eduardo Galeano en su Instagram y posteó que “en la vida, un hombre puede cambiar de mujer, de partido político o de religión, pero no puede cambiar de equipo de fútbol”.

A lo que Toselli respondió mesuradamente y expresó que “no me quiero desgastar respondiéndole, le tengo cariño y no vale la pena referirse a eso”. Sin embargo, hasta ahora, nunca se habían juntado pues el artillero estaba fuera de las canchas por una trombosis y sólo este año volvió a San Carlos de Apoquindo.

¿Qué pasa por la cabeza del ahora jugador azul? “Para mí eso no es relevante. No es un tema que he pensado. A Nicolás le tengo mucho respeto, me da gusto que haya vuelto a jugar y nos saludaremos como excompañeros. Pero para mí, no va más allá”, sostuvo de manera tajante.

Sobre el partido mismo, sábado a las 19 horas, el futbolista contó que “venimos de dos o tres semanas de mucho trabajo, de aprender la metodología del técnico y creo que en el partido ante Unión nos vimos muy sólidos y muy superiores y ahora queremos repetir esa idea, pero sabiendo que es un rival distinto, es un clásico y más allá de que sea amistoso, lo queremos ganar”.

Además, agregó que más allá de los resultados que obtengan en estos amistosos de verano, “hay que ser cauto e ir partido tras partido, ya que ni siquiera ha comenzado el torneo. Pero somos conscientes de que nuestra vara debe estar mucho más alta que en los años anteriores y aun equipo grande se le exige salir campeón”.

Por último, Toselli dijo que “la competencia con Gabriel Castellón va bien, cómo ha sido siempre en mi carrera. Con buenos competidores, vamos a dar lo mejor de cada uno y el técnico decidirá quién juega el fin de semana”.