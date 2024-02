“Estamos dominados por delincuentes a todo nivel”: los descargos de Gustavo Huerta por la suspensión del debut contra la U

Luego de que se confirmara la suspensión definitiva del encuentro entre Universidad de Chile y Cobresal en el Estadio Nacional en lo que debió haber sido el debut de ambos equipos en el Torneo Nacional 2024, diversas autoridades de ambos clubes se han tomado un tiempo para prestar declaraciones sobre lo sucedido.

Uno de ellos fue Gustavo Huerta, quien desde 2017 se desempeña como entrenador del equipo nortino. Mediante un video publicado en el canal de YouTube del equipo el ex DT de la U presentó sus descargos. “Es lamentable el momento no solamente de nuestro fútbol, sino que lamentar el momento que está viviendo nuestra sociedad, que gracias a dios en este paraíso de El Salvador no tenemos estos problemas. Estamos dominados por delincuentes a todo nivel”.

Luego tuvo palabras para quienes serían los principales perjudicados con los constantes hechos de violencia que se llevan a cabo en los distintos estadios del fútbol chileno. “Entonces en ese sentido no sé hasta que punto va a perjudicar el campeonato o a los clubes que tienen mayor convocatoria, porque hay gente que no va a hinchar por sus equipos, sino que definitivamente va a provocar problemas”.

Cerró el punto asegurando que son las principales autoridades del país quienes deben hacerse cargo del problema. “Realmente si no se pone atajo a nivel gubernamental, a nivel político con sanciones severas para le gente que va a delinquir a los estadios nos vamos a seguir complicando”.

Esperanzado para lo que viene

Huerta aseguró que saca réditos positivos por la forma en que han desarrollado la pretemporada, donde según lo que ha podido ver, cada jugador ha subido exponencialmente su nivel. Por ese motivo es que el DT se muestra con confianza para afrontar el inicio del torneo. “Nos da una gran tranquilidad para enfrentar el campeonato. Estamos con mucha ilusión, fuerza y convicción de que nos tiene que ir bien por la calidad de jugadores que tenemos”.

Tuvo palabras además sobre la forma en que perdieron el torneo pasado en la última fecha. “Siempre hemos mirado de forma positiva tratar de superar las campañas anteriores y ahora significaría salir campeón. Porque lamentablemente hicimos todos los esfuerzos para el año pasado poder lograr el título y nos quedamos con una amargura grande por no poder lograrlo, sobre todo por la forma cómo se nos dio esa pérdida”.

Concluyó sus declaraciones dando a conocer que su prioridad será el Torneo Nacional por sobre la Copa Libertadores. “Fundamentalmente nos vamos a ocupar del campeonato, sabiendo todos los desafíos que tenemos a nivel internacional, pero para nosotros es fundamental el campeonato y hacerlo bien”.