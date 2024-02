“Sé el nombre, es argentino”: la grave denuncia de Gustavo Huerta contra un representante en Cobresal

Cobresal se prepara para los desafíos de este 2024, en el que intentará repetir la gran campaña efectuada el año pasado y enfrentará la fase de grupos de la Copa Libertadores. Por lo mismo, los mineros ya han incorporado al uruguayo Diego Coelho, Franco Lobos, el argentino Leandro Navarro, Franco Bechtholdt y Felipe Barrientos. Sin embargo, cuando todavía está en curso el marcado de pases, Gustavo Huerta, DT de los de El Salvador, realizó una grave denuncia.

El adiestrador acusó a un representante de querer llevar futbolistas al club. “Me niego cuando un representante, como aquí lo han querido hacer en Cobresal, quiere traer a todos los jugadores. Sé el nombre, es argentino, pero no lo conozco. Pero yo me he negado siempre. Después, como pasa en otros clubes, eso expone al técnico”, dijo Huerta a TNT Sports.

“Capaz que me perjudique si salgo de Cobresal, pero siempre voy a privilegiar la búsqueda de un buen jugador, que se comprometa con el club y nos sirva”, agregó el entrenador.

Gustavo Huerta incluso reconoció que lo llamaron por este motivo: “No reniego que (el representante) es un trabajo como cualquiera, a muchos jugadores les conviene, pero cuando quieren imponer, meterse o presionar llamando al presidente para preguntar por qué no juega alguien, o atreviéndose a llamarme a mí para decirme por qué un jugador no está jugando, ya me peleo. Esas cosas complican a los técnicos”.

FOTO: AGENCIAUNO

De igual forma, el DT agradeció el apoyo que ha tenido por parte de la dirigencia en las últimas decisiones: “Eso rescato de Cobresal, tengo un apoyo enorme independiente de que quieren meterse. No lo voy a negar”.

En contra de los seis extranjeros

Por último, el entrenador del actual subcampeón del fútbol chileno se mostró en contra de la regla de los seis extranjeros aprobada por el Consejo de Presidentes de la ANFP, la cual desató un llamado a pero del Sifup. Incluso declara que ellos sólo utilizarán a cinco: “Manifesté en el club que más allá de lo que se apruebe (con los extranjeros), nosotros nos quedaremos con cinco cupos de extranjeros. Hay que ser consecuente con lo que votó el club. No vamos a salirnos de eso”.