“Fue mayoritariamente votada a favor”: Gamadiel García entrega detalles de la reunión de capitanes que definió el paro del fútbol chileno

La medida del sexto extranjero desató una guerra en el fútbol chileno. El Sindicato de Futbolista (Sifup) se mostró en contra de la medida ratificada por el Consejo de Presidentes de la ANFP la semana pasada. Ante esta situación, la entidad gremial decidió paralizar las actividades en el fútbol profesional de nuestro país.

La noticia la confirmó este martes Gamadiel García, Presidente del Sifup: “Tengo que informar que nuestra asamblea ha decidido paralizar el fútbol si la medida del sexto extranjero continúa en pie. Por lo tanto, el día de hoy se determinó que el primer partido del torneo no se inicia si es que esta medida no es revocada por el Consejo de Presidentes de la ANFP”, comenzó diciendo.

Foto: Marco Muga, Agencia Uno.

“Fue mayoritariamente votada a favor. Nosotros hemos tenido todas las instancias negociadoras, en todas las reuniones posibles, hemos puesto todo el material. Creemos que la medida del sexto extranjero no es ningún beneficio para nuestro fútbol, para el crecimiento de nuestros juveniles y de nuestra selección adulta. Mantenemos nuestra postura de los cinco extranjeros en cancha. La movilización es por este punto principalmente; el único punto que no hemos llegado a un consenso”, agregó.

La Supercopa entre Colo Colo y Huachipato

Una de las interrogantes era qué iba a suceder con el compromiso de la Supercopa Chile que está pactado para este fin de semana entre Colo Colo y Huachipato, en el Estadio Nacional. Desde el Sifup anunciaron que esta paralización no afectará ese partido. “La Supercopa es un torneo que no tiene estas bases que se están implementando para la Primera División. Los capitanes determinaron que no era posible poner toda la carga de una movilización sobre los hombros de los capitanes de Colo Colo y Huachipato. Por lo tanto, se determinó que la Supercopa no estaba dentro de esta paralización, más bien el inicio del torneo es lo que se votó para que no se juegue”.