Cecilia Pérez explota contra Estadio Seguro: “Esto no es falta de experiencia, es incompetencia; no es de gobiernos serios”

Cerca de las 14:00 horas Universidad de Chile llevó a cabo una conferencia de prensa en la que además de todo el plantel, estuvieron presentes Michael Clark, el presidente del club, José Ramón Correa y Cecilia Pérez para referirse a lo que debía ser el regreso del equipo al Estadio Nacional, pues su partido frente a Cobresal en su debut del Torneo Nacional fue suspendido. Fue precisamente la ex ministra del deporte, quien lanzó fuertes dardos hacia Estadio Seguro.

Una vez terminadas las declaraciones de los dirigentes, comenzaron las preguntas por parte de los medios. Fue en ese momento cuando a Cecilia Pérez le consultaron sobre que pasará con el partido frente a Audax Italiano el próximo sábado 24, el cual se encuentra pendiente de autorización. Allí comenzaron los contundentes dichos de la dirigente.

“Seguimos con la incertidumbre. Porque como no conocemos los antecedentes, uno debiese poder ir un poquito más atrás y hacerse otra pregunta. ¿Es hoy día necesario o se justifica tener Estadio Seguro?”, planteaba la ex ministra.

Luego planteo los motivos que justificarían la existencia del organismo. “Porque se supone que cuando tienes a Estadio Seguro es para poder hacer las planificaciones de seguridad, para poder proyectar y planificar cada partido con sus respectivos aforos para poder garantizar que el público presente en los estadios esté seguro”.

“Hoy día da la impresión que estamos frente a un programa de estadio vacío. Porque o se bajan los aforos sin ninguna justificación, o se castiga al público visitante, o se juega sin público solamente con los planteles o se suspenden los partidos. Frente a esa disyuntiva, ¿Qué puedes tú planificar? ¿Qué podemos nosotros que hemos hecho las cosas bien con mucha anticipación, pensar que podemos proyectar o planificar si nos terminan castigando?”, se cuestionaba Pérez.

Posteriormente aseguró que esto se trata de un castigo directo al equipo y que no son medidas reales para enfrentar la violencia en los estadios. “Porque es un castigo para el club, es un castigo para la hinchada azul, es un castigo para todos los jugadores y el cuerpo técnico que se han sacado la mugre porque esta vuelta al estadio sea realmente una fiesta que se tiña de azul”.

Luego comenzaron los ataques más directos. “Entonces uno dice, ¿Con quién conversamos?, si uno y otro se tiran la pelota, si no se conocen los fundamentos de los informes, si no ha cambiado derechamente ninguna condición para que pasemos a un partido de 32 mil ya con reducción de aforo o a un partido suspendido informalmente porque se dice que no hay contingente policial. Si fueron ellos mismos los que pidieron apertura un nuevo ingreso incorporando con eso más dotación policial”.

Y planteó las posibles excusas que podrían llevar a que el los próximos encuentros de los azules se suspendan. “¿Entonces que viene para la próxima semana? ¿El Festival de Viña, el inicio del año escolar, Semana Santa?. Al final termina siendo una chacota y frente a eso yo creo que las autoridades pertinentes tienen que hacerse una pregunta super honesta. Porque ya no es un tema de inexperiencia, claramente es un tema de incompetencia. ¿Tengo que seguir trabajando para no servir para nada?, a mí me daría un poco de pudor”, aseveró.

Cerró su argumentación con una contundente acusación. “Esto no es falta de experiencia, es falta de competencia. Los tres estamentos que pertenecen al ministerio del Interior no son capaces de coordinarse, se tiran la pelota. Esto no es comparable con gobiernos serios”, cerró.