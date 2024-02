Christian Garin cae ante la promesa brasileña y se despide del ATP de Río de Janeiro

Christian Garin (88°) fue la nueva víctima del fenómeno brasileño, Joao Fonseca (655°). El tenista de 17 años está viviendo una semana soñada en Río de Janeiro y esta noche selló su clasificación a los cuartos de final tras superar al chileno por doble 4-6.

El nortino mostró un gran tenis, encontrando buenos golpes y mucha movilidad, pero fue incapaz de neutralizar a la joven promesa brasileña, ex número uno del mundo junior y campeón junior del US Open en 2023. Fonseca, ayudado de un juego muy agresivo, dejó en claro que marcará pauta en el tenis durante los próximos años. De hecho, venía de eliminar al francés Arthur Fils (36°), finalista de las Next Gen ATP Finals el año pasado.

Presente que tenía desatado a los asistentes del Río Open, quienes llenaron el court Gustavo Kuerten para apoyar a su nueva gran estrella. Ante ese escenario adverso, Gago batalló, pero pagó muy caro sus errores.

En la primera manga estiró las acciones hasta el décimo juego, donde el tercer quiebre que sufrió terminó por sellar el parcial a favor de Fonseca. Un 4-6 doloroso, pero justificado principalmente por la poca capacidad que tuvo Garin de concretar sus ventajas y la poca efectividad que tuvo con su servicio.

Lo peor fue que el desenlace del primer set se repitió en la segunda manga. Nuevamente Garin al servicio en el décimo juego. Nuevamente un quiebre que lo hizo perder el parcial por 4-6. La potencia del joven brasileño no lo dejaron dominar en los momentos finales y le terminó costando la victoria. Con esto Fonseca se transforma en el jugador más joven, desde Alexander Zverev en Hamburgo 2014, en clasificar a los cuartos de final de un torneo ATP.

Garin ahora viajará a Santiago para disputar el Chile Open, torneo que ganó en 2021 y que la próxima semana traerá a los grandes tenistas de la región a San Carlos de Apoquindo. En esta edición no defiende puntos, por lo que asoma como una gran chance de poder escalar en el ranking ATP. De momento aparece en el puesto 82 del planeta, aún muy lejos del casillero 17 que alcanzó hace dos años.