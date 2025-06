Boric recibe a Jara y La Moneda busca reparar la fisura oficialista que abrieron las primarias

Luego del amplio triunfo de Jeannette Jara -que impactó al Socialismo Democrático y al Frente Amplio-, La Moneda decidió tomar un papel activo para resolver los conflictos de sus partidos base.

De hecho, este fue uno de los temas centrales del comité político que se realizó a las 8.30 de la mañana, que no contó con la presencia del Presidente Boric -quien está con fuero parental-, ni tampoco del ministro Mario Marcel, debido a un viaje, y que fue encabezado por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde.

El Jefe de Estado recibirá esta tarde en su casa de barrio Yungay a Jara, a quien felicitó el domingo por teléfono apenas se consolidaron los resultados de los comicios, en los que se impuso con un 60% de los votos por sobre la abanderada del Socialismo Democrático, Carolina Tohá (28%), el del Frente Amplio, Gonzalo Winter (9%), y Jaime Mulet (2%).

“Con el Presidente Boric también hablamos varias veces. La verdad, hemos construido además una amistad muy linda, yo creo, más allá de la política, así que muy contenta y espero poder verlo hoy día. Estamos expectantes de poder reunirnos durante la tarde”, comentó Jara, quien manifestó su deseo de conocer a Violeta, la hija del mandatario.

“Me gustaría, sí, me gustaría. La verdad, no había querido ni siquiera asomar la idea, porque me imagino, cuando uno tiene su bebé, como que quiere que vaya menos gente”, sostuvo.

Remendar la relación

El análisis en el comité político fue que Jara es una buena candidata, que hay que ponerse detrás de ella, para tener opciones de triunfo en noviembre frente a la derecha, que hoy aparece con una ventaja en los sondeos de opinión y confía en que el oficialismo es menos competitivo con una carta del PC.

En esa línea se planteó como clave contribuir a remendar la relación entre los partidos base de la actual administración , tensionada después de una campaña que agudizó sus diferencias y que, incluso, planteó las dudas de adherentes de ambas coaliciones de apoyarse recíprocamente. Las duras recriminaciones entre el Frente Amplio y el Socialismo Democrático durante la campaña, unida a la discreta participación que hubo en la primaria, provocaron una fuerte crisis en el oficialismo, cuyas repercusiones recién comienzan a sentirse.

La idea es que no hay tiempo que perder, pues solo restan nueve meses de gobierno y se está ad portas de una primera vuelta que no están dispuestos a dar por perdida.

De hecho, la vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry, enfatizó que la presidencial de noviembre está absolutamente abierta y que el triunfo de Jara los enorgullece.

“Las especulaciones respecto de qué significa esto en un potencial resultado futuro es parte del mundo de las especulaciones. Lo que nosotros vemos es un sector que entrega gobernabilidad, que logra construir acuerdos, que debate de cara a la ciudadanía con ideas, con propuestas que se discuten y donde se resuelven las diferencias. Y en ese sentido, y también a la luz de la participación que tuvimos ayer, creemos que las elecciones de noviembre están completamente abiertas. El resultado está absolutamente abierto”, sostuvo.

Y aunque fuentes de Palacio admiten que se encendieron las luces de alerta por la baja participación -1 millón 400 mil electores en total, un 20% menos que en la primaria Boric-Jadue de 2021-, Etcheverry insistió en que estuvo dentro de los márgenes de procesos anteriores.

Al cierre de esta edición se desarrollaba el comité político ampliado, con los presidentes de los partidos, para analizar en qué pie queda el oficialismo tras las primarias del domingo.