Juan Martín Lucero repasa a Colo Colo: “Nunca pagaron por mi pase”

El año no comenzó bien para Colo Colo. Juan Martín Lucero abandonaba el Monumental para fichar en Fortaleza y abría una herida que, a seis meses de lo ocurrido, sigue abierta. Muy abierta.

Tanto así que el protagonista -el goleador argentino- de la polémica habla de dolor, de cifras millonarias y de sucesos que son contados de otra manera en el David Arellano. Pero también quiere dejar en claro que entiende a la hinchada alba y da su versión de lo sucedido.

“Al tomar la decisión, sentí un poco de dolor por la gente, pero también estaba tranquilo porque siempre me brindé al cien por ciento en la cancha. Habíamos salido campeones después de mucho tiempo y en realidad, es normal que un jugador cambie de club. Te repito que entiendo el dolor de la gente, pero prefiero que me insulten por mi salida y no por el rendimiento”, asegura Lucero en entrevista con el portal En Cancha.

Luego agrega detalles de lo que pasó en ese momento y asevera que su fichaje en el club brasileño está absolutamente en regla. “A mí Fortaleza me contacta un 10 de diciembre. Yo estaba cómodo en el club y analicé junto a mi familia la oferta. Lo primero que hice fue contarle a los dirigentes y a Gustavo Quinteros que estaba la posibilidad. Noté que la directiva no le dio mucha importancia, mostraron poco interés. No me llamó nadie en ese entonces, ni el presidente del club, sólo Daniel Morón -gerente deportivo de Blanco y Negro- hablaba conmigo”, describe.

Acto seguido, el futbolista insiste que no tenía un vínculo que lo obligara a estar en el David Arellano hasta el 2025, cómo aseveran en la concesionaria del Cacique, pues “Colo Colo me envía el mail en el que me dicen que me van a comprar el pase dos días antes de que venza el plazo. En lo legal, ellos estaban en todo su derecho de hacerlo hasta una hora antes. Y se dio esa situación porque un conocido mío que está en el club le dijo a Morón que estaba por vencer el plazo y ahí ejecutaron la opción, pero nunca pagaron por mi pase. Yo lo único que hice fue ejecutar una cláusula que estaba en mi contrato. Por eso no tengo enojo ni rencor con nadie del club”.

Y para dejar más claro aún que no hubo diálogo alguno con los regentes de la sociedad anónima blanca, el transandino añade que no quiso cobrar ese dinero e insiste que tenía cláusula de salida: “Si yo era hijo de p…, podía esperar a cobrar una de las dos cuotas de la compra de mi pase (450 mil dólares cada una) y ejecutaba la cláusula. Yo decidí que lo más justo era que Colo Colo recibiera ese millón de dólares”.

El artillero revela también que “en su momento, me dolió la crítica de los dirigentes, porque yo fui respetuoso con ellos. Pero hoy, ya más en frío, entiendo que cada uno cuida su trabajo. Yo no me fui libre del club y le dejé un millón de dólares de la cláusula”.

Por último, concluye que la demanda de ByN ante la FIFA no le preocupa pues “me asesoré antes de decidir irme. Hablé con mis abogados y la gente de Fortaleza vio el contrato mío con Colo Colo. Si un club ve mi contrato y me ficha, es porque está tranquilo. Los abogados todos coinciden que no hubo nada fuera de la ley, pero puede pasar que se gane o se pierda en FIFA”.