Representante de Lucero saca la voz y repasa a Colo Colo: “Valladares prometió revisar el contrato por el valor del dólar; nunca nos escucharon”

Juan Martín Lucero ya fue oficializado como refuerzo del Fortaleza. Pese a las amenazas de Colo Colo, que asegura que el futbolista está incumpliendo el contrato, el argentino apareció en las redes sociales del cuadro brasileño como el nuevo delantero del equipo de Juan Pablo Vojvoda.

El jueves de la semana pasada, en las redes sociales, el transandino se despidió del Cacique. Y, por primera vez, entregó sus argumentos. “Mi intención siempre fue dialogar y solucionar las cosas pendientes que me habían prometido cuando llegué al club y que no me cumplieron, pero recién tuve respuesta el 31 de diciembre, cuando sabían que ya tenía la decisión tomada de ejecutar la cláusula de salida que significa un beneficio económico para el club y que ellos mismos pusieron en mi contrato”, posteó Lucero en su cuenta de Instagram.

El mensaje del Gato no dejó a nadie indiferente. El jugador acusó a Blanco y Negro de incumplir promesas. La situación, incluso, llegó a los oídos de Alfredo Stöhwing, el presidente de la sociedad anónima, que negó cualquier situación anómala. “Lucero tenía probablemente el mejor contrato del fútbol chileno y no había nada pendiente. Su publicación fue una sorpresa para mí”, dijo el abogado.

No fue el único que salió a responderle al ex Vélez Sarsfield, ya que Aníbal Mosa, director de Blanco y Negro, barrió con el jugador: “Él cometió una de las deslealtades más grandes que he visto en mis años en el fútbol, desde los 10 o 12 años que llevo aquí. Me gustaría decir, en buen chileno, lo que pienso de él, pero la verdad es que prefiero guardarme mis opiniones”.

Posteriormente, el extimonel fue lapidario con el exartillero del Cacique: “Fue desleal con la institución que lo dio a conocer. Él era un futbolista de la medianía de la tabla en Argentina, que no tenía mucha relevancia de cierta manera y hoy día quien lo colocó en el mapa internacional fue Colo Colo”.

Los descargos del agente

La situación tiene incómodo al Gato. En contacto con El Deportivo, Martín Prest, el representante del jugador, rompe el silencio para entregar antecedentes detallados del conflicto que enfrentó a quien llama su amigo con el cuadro de Macul.

“No soy mucho de hablar, no me gusta, pero hay cosas que aclarar. Lo primero que quiero decir es que Martín (Lucero) siempre quiso quedarse en Colo Colo. Era su prioridad y me lo hizo saber. Él lo ha dicho y me lo ha compartido: en Colo Colo encontró su lugar en el mundo. Y eso que ha pasado por varios clubes, de diferentes países. Su prioridad siempre fue quedarse en Colo Colo”, comienza diciendo el representante.

“Quiero reiterar que me remarcó mucho que siempre quiso quedarse en Colo Colo. Pero esto es fútbol. La carrera del futbolista es corta. Yo respeto mucho a Colo Colo, que es una gran institución. También a Daniel Morón, fuera de que está enojado conmigo”, agrega.

El agente de Lucero asegura hubo situaciones que incomodaron al futbolista. Por ejemplo, en su arribo al Cacique, a principio de 2022, pidió que en su contrato, que se pagaba en dólares, se fijase un valor más alto de la moneda considerando la inestabilidad que existía en el país. La concesionaria no accedió en ese momento y se acordó que se pagaría hasta un tope de $850 por dólar, siendo que una unidad de la divisa norteamericana llegó casi a $1.000 en algunos tramos del año.

“Hubo detalles durante todo el año. El tipo de cambio, por ejemplo. Cuando un club tiene a un jugador que marca la diferencia, hay que darle un poco de atención. Nosotros nunca pensamos que el tipo de cambio iba a variar tanto. No es que sea una cantidad enorme de dinero la que se perdió, pero el antiguo presidente Edmundo Valladares nos dijo que no nos preocupáramos de eso, porque se podría arreglar el valor del dólar durante el año si había un incremento considerable. Valladares prometió revisar el contrato por el valor del dólar, pero nunca nos escucharon, pese al compromiso”, agrega Prest.

El agente de la figura del Cacique de la temporada 2022 reconoce que Lucero está dolido por la situación. “Colo Colo esperó hasta el último momento para notificar que quería al jugador, al mismo que fue goleador y figura del torneo. Así todo, Martín quería seguir. En 2022, Fortaleza había querido a Martín y él eligió a Colo Colo. Él ahora también quería seguir. Yo les acerqué la oferta de Fortaleza ahora en diciembre y les pedí que hicieran un esfuerzo considerando los elevados montos que ofrecían, pero ellos no respondieron hasta tres semanas después. Y no respondieron nada concreto. Yo ahí pensé: ‘Tengo al goleador, al que la rompe, y ni siquiera hacen un esfuerzo por quedárselo’. Yo creo que Colo Colo pensó que yo estaba mintiendo, no me creyeron...no sé”, complementa.

“Nosotros esperábamos que se acercaran los valores a Fortaleza. Colo Colo no es un club fácil, son nueve personas tomando decisiones. Martín tiene sus tiempos en relación a su futuro y también sus razones para tomar una decisión. Acá no hay un malo en la historia...el malo no es Colo Colo ni Juan Martín”, complementa.

Hoy, los abogados del futbolista argentino están aferrados a una cláusula de salida de US$ 1 millón que en Blanco y Negro aseguran que no existe. También asegura que nunca recibieron el pago de la primera cuota de US$ 900 mil, que tenía fecha de pago hasta el 31 de enero. “Nosotros no incumplirnos el contrato. A Colo Colo ya se le transfirió ese millón de dólares. Y para los que dicen que Martín cobró la primera cuota (US$ 450 mil) es falso (...)Acá cada uno tiene su interpretación, pero nuestros abogados lo interpretan así. Esa cláusula no la resolverán ni nosotros ni ellos. Lo resolverá quién tenga que hacerlo, pero está claro que se habla de un millón de dólares. Martín está dolido porque la realidad es que él quería quedarse en Colo Colo”, cierra Prest.

El Cacique se defiende

Consultados por El Deportivo sobre los reclamos de Prest, agente de Juan Martín Lucero, en Colo Colo respondieron lo siguiente: “Nunca nos hizo llegar una oferta, eso es falso. Nosotros nos enteramos por la prensa que existía un interés de Fortaleza. En es mismo momento le escribimos al representante para acordar una reunión por Zoom, a la que no asistió. Les hicimos saber que no existía cláusula de salida”, replican, de entrada.

Luego, agregan: “El tema del dólar se le dijo que se vería. Nunca se le vio incómodo. En este momento estamos arreglando varios contratos de los jugadores acorde a la banda que se fija en los vínculos de cada uno de ellos”.