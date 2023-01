¿Colo Colo se ha despotenciado?: la Supercopa aviva la nueva queja de Quinteros a una semana del inicio del Torneo Nacional

“Estamos despotenciados; se fueron jugadores claves y hay que reemplazarlos”. Gustavo Quinteros, apenas pisó suelo chileno, volvió a quejarse. Esta vez, el técnico de Colo Colo, que se alistaba a preparar el duelo frente a Magallanes, por la Copa Chile, dejaba en claro su preocupación por la partida de jugadores emblemáticos del plantel de cara a los desafíos que se le avecinan al campeón del fútbol chileno.

Es que en el Cacique nunca imaginaron que la historia del plantel para la temporada 2023 tuviese un vuelco tan radical. El domingo 23 de octubre de 2022, Colo Colo vencía a Coquimbo Unido y alcanzaba un nuevo título. El 33 en su historia. A la hora de hacer los análisis, había un alto consenso en que la campaña de la escuadra de Gustavo Quinteros se sostenía en una columna vertebral que la llevó a campeonar. Entre los nombres más repetidos, Brayan Cortés, Maximiliano Falcón, Gabriel Suazo, Esteban Pavez, Gabriel Costa y Juan Martín Lucero. De esa lista, tres ya no están en Macul.

Tras la coronación, la idea en el Estadio Monumental era mantener la base y sumar refuerzos. El gran objetivo: competir en la Copa Libertadores. Algo que, por momentos, se dio en la temporada pasada, pero que no fue suficiente para avanzar a los octavos de final. En Blanco y Negro las expectativas eran altas. Así lo hizo ver, por ejemplo, Aníbal Mosa.

“Yo creo que tenemos que estar entre los ocho equipos más importantes y esa es la visión que debe tener esta institución. Para eso hay que invertir, hay que trabajar y aguantar un proceso, porque hoy estamos campeonando con Gustavo, pero después de dos años y medio hacía atrás donde tuvimos problemas realmente complicados y hay una evolución. Estamos trabajando y diciéndole a los colocolinos que esté equipo irá a competir afuera”, declaraba el director.

Juan Martin Lucero festeja su gol ante Coquimbo Unido, detrás de él, Óscar Opazo y Gabriel Costa. Ninguno sigue en el Cacique. Foto: Leonardo Rubilar/AgenciaUno

Aún restaban algunas fechas en la competencial local, pero el panorama se vislumbraba. De los mencionados, solo Suazo había mostrado sus intenciones de emigrar. El resto estaba en conversaciones. Conforme pasaba el tiempo, se fueron aclarando situaciones. Más allá de quienes eran claves en el equipo titular, una vez cerrado el Campeonato Nacional, se confirmaron.

Polémicas despedidas

“Todavía no me llega una propuesta, estoy en la dulce espera... Tengo mi casita en Uruguay”. Con esas palabras, Gabriel Costa dejaba en duda su futuro. El atacante de los albos, que era resistido por un sector de la parcialidad alba, finalizaba el curso como uno de los futbolistas más importantes en el esquema de Gustavo Quinteros. Su aporte fue de 13 tantos y 8 asistencias. Se entiende, de esta forma, que Colo Colo estaba dejando atrás 21 goles con su salida, consumada algunas jornadas después.

En la concesionaria había decepción. El seleccionado peruano tenía un acuerdo —según lo expresado por Alfredo Stöhwing—, pero decidió partir, luego de una oferta de Alianza Lima. “Se arrepintió y decidió tomar un nuevo camino. Fue un gran jugador para nosotros y le tenemos mucho aprecio, así que la mejor de las suertes (...) Había un acuerdo con la gerencia deportiva, pero de palabra”, declaraba el presidente.

Óscar Opazo y Gabriel Suazo, los dos carrileros que partieron de Colo Colo. Foto: Karin Pozo/AgenciaUno

Una situación similar a la vivida con Óscar Opazo. El carrilero quedó libre y fichó en Racing Club de Avellaneda, pese a que todo indicaba que su futuro era en Pedrero. El más molesto con esta salida era Gustavo Quinteros. El estratega veía, desde sus vacaciones, como sus dos marcadores de punta se iban. “Se nos van los dos laterales que terminaron jugando muy bien de titulares y ahora hay que remplazarlos por dos jugadores del mismo nivel o mejor. No será fácil”, decía. Sus planes se veían lejanos.

El entrenador argentino-boliviano estimaba que no dejar partir a nadie era clave. El conocimiento en el plantel era un elemento fundamental para competir en el plano internacional. Por eso no tuvo ningún reparo en exponer su preocupación cuando retornó al país. “Colo Colo debe mejorar en Copa Libertadores, tiene que pelear el campeonato de nuevo. No es fácil teniendo un plantel corto, todos tienen que estar en condiciones de jugar (...) Me da mucha pena y dolor que se fueran jugadores importantes que no debieron salir”, eran sus palabras. Lo que no imaginaba el DT era lo que venía.

Lucero dijo adiós

“Lo de Juan Martín Lucero es la deslealtad más grande que he visto en los diez años que llevo aquí. Era un futbolista de la medianía de la tabla en Argentina y quien lo colocó en el mapa internacional fue Colo Colo”. Las declaraciones corresponden a Aníbal Mosa. El director de Blanco y Negro las emitió previo al duelo entre los albos y Magallanes, por la Supercopa 2021. Un duelo donde, dicho sea de paso, los de Quinteros extrañaron a los elementos que partieron.

Lo propuesto por el expresidente de la sociedad anónima va en consonancia con lo expresado por todos los directivos que se han referido al caso. Nadie esperaba que el artillero se fuera. Menos de la manera en que efectuó su salida. Menos, aún, luego de haber extendido su vínculo con el club más popular del país. Era uno de los predilectos de la fanaticada. No tardó en rendir con la camiseta del Cacique y rápidamente se posicionó como uno de los mejores jugadores de la competencia local.

Daniel Morón y Alfredo Stöhwing, durante el partido por la Supercopa, entre Colo Colo y Magallanes. Foto: Leonardo Rubilar/AgenciaUno

Nada de eso fue suficiente para el atacante. Se despidió a través de sus redes sociales y aseguró que tener una versión diferente de los hechos. Eso sí, no la dio a conocer. “Mi intención siempre fue dialogar y solucionar las cosas pendientes que me habían prometido cuando llegué al club y que no me cumplieron, pero recién tuve respuesta el 31 de diciembre, cuando sabían que ya tenía la decisión tomada de ejecutar la cláusula de salida que significa un beneficio económico para el club y que ellos mismos pusieron en mi contrato”, posteó.

Lo concreto es que deja a Colo Colo tambaleando. Con un mercado de fichajes acorde a lo que esperaban en cuanto a contrataciones, pero no en lo que respecta a las renovaciones.

Gustavo Quinteros ha expresado su disconformidad. Foto: AgenciaUno

Las llegadas

Una de las grandes dudas que surgen en Macul es si quienes arriban estarán a la altura de los que partieron. Puesto por puesto, en el caso del lateral derecho, sobre todo luego del duelo ante Magallanes, queda claro que es una zona que debe ser reforzada. En el caso de la banda zurda, irrumpe Erick Wiemberg. El carrilero fue uno de los mejores en aquel sector en el curso 2021. Sin embargo, viene con un largo periodo de inactividad.

Blanco y Negro aseguró, además, a un arquero —Fernando de Paul—, que se perfila como el suplente de Brayan Cortés luego de la salida de Omar Carabalí; al zaguero Ramiro González, alguien a quien ya habían intentado contratar en el pasado. Arribaron también Matías Moya y Leandro Benegas. Ambos ingresaron en el segundo tiempo ante la Academia y no pudieron gravitar. Quien no vio acción fue Carlos Palacios, un nombre que busca relanzar su carrera.

A los mencionados debemos sumarle Fabián Castillo, que arribó durante la madrugada de este lunes a Santiago. El extremo es una de las urgencias de Gustavo Quinteros, que quiere tener un plantel amplio y seguir sumando variantes.

En Colo Colo hay contradicciones. La versión de la dirigencia es que todo está bien. “No comparto que el club se esté despotenciando, por que están llegando jugadores en gran nivel y subiendo valores de nuestra cantera”, sentenciaba hace algunas semanas Stöhwing.

Marcelo Barticciotto concuerda con Quinteros. “No sé si Quinteros está convencido con los laterales, que no hicieron un buen partido, tanto Wiemberg como Bruno Gutiérrez. El problema es que no tiene mucho más. Tiene a Jeyson Rojas por derecha, pero por izquierda está más complicado, debe apuntar a que Wiemberg rinda”, explicó el histórico de Macul. “Colo Colo tiene buen equipo, pero deben llegar jugadores de mayor jerarquía. No se ha traído jugadores de calidad para dar ese salto”, complementó el ganador de la Copa América en Radio Cooperativa.

Ante Magallanes, el vigente campeón de la Primera División parecía encaminarse a una nueva corona. Sin embargo, poco duró la ilusión que les generó la conquista de Marcos Bolados. Felipe Flores, ex albo, lo empató. A la postre, fue un partido parejo y el Manojito de Claveles se impuso por penales. Un encuentro que, más allá del resultado, desnudó falencias en el Cacique que evidencian lo vivido en el mercado de fichajes.