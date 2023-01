Juan Martín Lucero se despide de Colo Colo disparando contra ByN: “Mi intención fue dialogar y solucionar las cosas que me prometieron y no me cumplieron”

La telenovela entre Colo Colo y Juan Martín Lucero está en pleno desarrollo, a raíz de la mala salida del argentino del club albo, pese a que el campeón chileno afirma que tiene contrato vigente, en una situación que explotó en el arranque de 2023 y ya escala hacia ribetes judiciales. Faltaba la versión del futbolista, que había privilegiado el silencio. Hasta hoy.

Utilizando su cuenta de Instagram, Lucero se manifestó. “Colocolinos y colocolinas, este mensaje es simplemente para despedirme de ustedes y agradecerles a todos por el cariño y respeto que me brindaron. Entiendo el dolor del hincha, pero les quería decir que las cosas no siempre son como se dicen...”, comenzó exponiendo el ex Vélez Sarsfield en sus redes sociales.

Luego, dio su punto de vista acerca del contrato que lo liga con el Cacique. “Mi intención siempre fue dialogar y solucionar las cosas pendientes que me habían prometido cuando llegué al club y que no me cumplieron, pero recién tuve respuesta el 31 de diciembre, cuando sabían que ya tenía la decisión tomada de ejecutar la cláusula de salida que significa un beneficio económico para el club y que ellos mismos pusieron en mi contrato”, posteó Lucero.

“Desde el momento uno dejé todo por el club y la camiseta, jamás me quejé o salió a la luz algo de mí”, añadió.

En la parte final del mensaje, Juan Martín Lucero se despidió. “Les deseo de todo corazón el mayor de los éxitos!!! Gracias a mis compañeros, al cuerpo técnico, al staff y a todos los empleados del club por brindarme su apoyo”, sentenció.

Aunque todavía no se confirma su desembarco en un nuevo club (tiene como opción cercana el Fortaleza de Brasil), las puertas del estadio Monumental están cerradas para el Gato.

Desde Blanco y Negro, el presidente Alfredo Stöhwing declaró que el club ya se hizo con los servicios de un grupo de abogados europeos para velar por los intereses de la institución. “Lo que dijimos con respecto a este tema, sigue en pie: llegaremos hasta las ultimas consecuencias para defender el patrimonio del club. Para ello, contratamos un estudio europeo de abogados, el cual tomó el caso y está estudiando todas las medidas que se pueden desarrollar ante las diferentes instancias, pues -a nuestro modo de ver- Lucero tiene contrato vigente y sin clausula de salida”, anunció el timonel de ByN, en Argentina.

En paralelo, Colo Colo (y en particular Daniel Morón, el gerente deportivo) trabaja en las alternativas para cumplir con las exigencias de Gustavo Quinteros y dar con el reemplazante de Lucero.