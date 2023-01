Mauricio Pellegrino, DT de la U: “Tenemos que usar el ingenio para ver si se puede mejorar alguna u otra posición”

Universidad de Chile logró su primera victoria en la pretemporada. El cuadro azul venció 2-1 a Talleres de Córdoba. Un triunfo que el técnico argentino Mauricio Pellegrino destacó y lo evaluó como “un partido que nos ayuda a seguir mejorando”.

Sin embargo, el tema que sigue en el aire es el de los refuerzos. El cuadro azul busca un lateral y necesita mejorar algunas posiciones en el campo de juego, tal como reconoció el DT.

“Estamos haciendo pruebas en los laterales, tanto derecho como izquierdo, pero estamos en construcción. No vamos a hablar de nombres propios. Cuando tenga que ser, hablaremos. No es el momento”, dijo el exVélez Sarsfield.

Asimismo, agregó que “hasta que cierre el libro de pases, si hay una posibilidad de mejorar el equipo, si hay alguna de cambio, estaremos atentos a eso. Nunca se sabe lo que puede pasar hasta el final, sabemos cómo va el mercado. Teníamos urgencias, las que atacamos primero, pero también ver cómo está el club económicamente, el club está justo con el presupuesto”.

De la misma manera, el ex zaguero central reconoció que es complicado que el elenco universitario esté en condiciones de solventar un traspaso, al menos en este momento.

“Se nos hace difícil buscar posibilidades donde no podemos. Tenemos que usar el ingenio para ver si se puede mejorar alguna u otra posición, nada en concreto. Debemos ver si las condiciones se dan. Si es un jugador a préstamo o libre, estamos abiertos. Es difícil que el club pueda pagar un traspaso, es la realidad de la institución”, aseguró Pellegrino.

Consultado sobre las evaluaciones de los refuerzos que llegaron, el exzaguero explicó que “de los que han llegado es difícil hablar individualmente, para la mayoría el contexto es nuevo, por el cambio de estilo, con un nuevo entrenador, que pide cosas diferentes. No me gusta hablar de lo individual cuando se trata de un equipo. Eso no me sirve”.

Pero el entrenador espera llegar de la mejor manera al debut del equipo, el lunes 23 de enero ante Huachipato. Así también lo comentó en la conferencia de prensa.

“Cada semana queremos cumplir los objetivos tácticos, deportivos… Ojalá este partido nos sirva para mejorar. Tenemos que tratar de jugar otro partido el lunes para llegar de la mejor manera a la primera fecha”, dijo el exjugador de Barcelona.

Sobre la salida del meta Campos, aclaró que “Cristóbal salió porque tenía una molestia lumbar, que ya nos había dicho en el entretiempo”.