La lista de apuntes y peticiones de Mauricio Pellegrino tras los duelos amistosos de la U en Coquimbo

Universidad de Chile ya está de vuelta en Santiago. Los estudiantiles sumaron sus dos primeras presentaciones en partidos amistosos de la mano de Mauricio Pellegrino. Un caída por 2-0 frente a Coquimbo Unido y un empate frente a Rosario Central fue el saldo que dejó la gira de los azules por la Cuarte Región.

Mauricio Pellegrino se tomó con tranquilidad la discreta participación de los laicos. Repite que necesita tiempo y que confía en que su método poco a poco irá recalando en un equipo que busca este año no volver a sufrir con el fantasma del descenso.

“Lo más importante de este tipo de partidos es que el equipo vaya tomando forma a todos los niveles; el futbolístico, el físico, que haya conexión en ataque, equilibrio, todo eso. Por muchos minutos esas cosas se vieron”, dijo el estratega.

“Por el momento en que estamos, debemos centrarnos en lo futbolístico. Tenemos muchos escalones por recorrer, eso es lo que más me motiva, el margen de mejora que tenemos. Estamos trabajando bien y eso es lo importante”, agregó.

Lo cierto es que Pellegrino pudo ver a todo su contigente en acción. Cabe mencionar que los azules también jugaron amistosos a puertas cerradas, pues los equipos alternativos de ambas escuadran que se enfrentarían más tarde probaban a los futbolistas que no serían de la partida en el cotejo frente al público. A un costado de la cancha, el argentino tomó nota de cada movimiento de sus dirigidos.

Sus primeras conclusiones fueron tajantes. Más allá de estar conforme con los refuerzos que arribaron al plantel, el DT quiere sumar un lateral izquierdo. Fue el gran dolor de cabeza durante los amistosos, pese al excelente nivel de Matías Zaldivia, el defensor que intentó cubrir en todo momento las desprolijidades que ocurrían por esa zona. Marcelo Morales, uno de los juveniles dueños de la banda, está con la Roja Sub 20 de cara al Sudamericano. Alternativas en La Cisterna no sobran.

En la portería, sin embargo, la dirigencia ya cumplió una de las peticiones del transandino. Cristopher Toselli firmó por un año con la U y este lunes, a las 10 de la mañana, está citado en el Centro Deportivo Azul. “Necesito otro arquero, no un suplente”, decía el estratega hace unos días.

En la defensa, en tanto, Pellegrino no ocultó su alegría por el rendimiento exhibido por Matías Zaldivia. Se lo comentó a su grupo de trabajo. Y los mismos jugadores felicitaron al ex Colo Colo por el rendimiento exhibido en La Cuarta Región. Poco le importó las pifias de la fanaticada azul que le enrostra su pasado por Macul. “El club me recibió de gran manera, hace todo para que yo solo tenga que jugar al fútbol. Mi familia está bien, yo estoy bien y solo me queda rendir en la cancha”, lanzó el defensor.

Pellegrino sigue trabajando en el CDA. Está tranquilo, pese a la gran tarea que tiene dentro de un equipo que busca recuperar la identidad. El estratega apuesta a su experiencia: “Los cambios no van a ser de un día para otro. Van a necesitar de mucho trabajo, de mucha humildad. Ese es el desafío que vine a afrontar y estoy dispuesto a empujar para que así sea”, comentó.