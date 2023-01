La primera ‘víctima’ del fichaje de Cristiano por el Al-Nassr le da con todo a la estrella portuguesa: “Messi es mejor”

La llegada de Cristiano Ronaldo al Al-Nassr de Arabia Saudita ha cobrado a su primera víctima. Debido a que la liga del país permite tener a ocho jugadores extranjeros dentro el plantel, el club debió generar el espacio necesario para la llegada del portugués.

Así, la dirigencia decidió desvincular al delantero camerunés Vincent Aboubakar para conseguir el cupo para registrar a CR7 dentro de la nómina.

Pero esta decisión no le gustó para nada y terminó refiriéndose a la situación saliendo a mostrar su descontento con el luso. “Siempre pensé que Messi era mejor que Ronaldo, pero después de entrenar con Ronaldo, me di cuenta de que tenía razón”, comentó en una entrevista con NTV Spor.

En su paso por el Al-Nassr, el futbolista africano de 30 años disputó un total de 39 partidos oficiales, anotando 13 goles y entregando seis asistencias. Esta temporada sumaba cuatro tantos en 12 encuentros.

La llegada de Cristiano

Después de que el Manchester United decidiera rescindir el contrato de Cristiano Ronaldo en pleno mundial, la estrella portuguesa decidió continuar su carrera en Arabia Saudita.

A finales de diciembre el club confirmó a través de sus plataformas el vínculo del ex goleador del Real Madrid por dos temporadas y media. Según informó Marca en su momento, la cifra total que recibirá el luso supera los 200 millones de euros por temporada, lo que lo convierte en el futbolista mejor pagado del mundo.

“Estoy emocionado por una nueva experiencia en una liga diferente y un país diferente, la visión que tiene Al-Nassr es muy inspiradora. Estoy muy emocionado de unirme a mis compañeros de equipo y ayudar al equipo a lograr más éxitos”, fueron las primeras palabras del goleador con su nueva escuadra.

Justificación de un sueldo millonario

En medio de su presentación oficial, Cristiano Ronaldo salió a enfrentar las críticas por el alto monto de dinero que ganará en la liga saudí y aprovechó de justificar este paso no marca el fin de su carrera.

“No me importa lo que diga la gente, este no es el final de mi carrera. Hoy en día el fútbol ha evolucionado y es muy competitivo. El fútbol ahora es diferente, la evolución del fútbol es diferente. Mucha gente habla, pero no sabe nada de futbol”, lanzó.

“Es bueno venir aquí. He roto todos los récords en Europa y quiero hacerlo también aquí. Mi trabajo en Europa está hecho, estoy orgulloso de un nuevo reto. He venido aquí para ganar. Quiero disfrutar y sonreír todos juntos aquí en el Al-Nassr”, continuó.

Sobre su abultado contrato, expresó que “este es un contrato único, porque soy un jugador único. Mi familia está contenta y me apoyan. En Arabia están muy contentos con mi llegada y la de mi familia. La bienvenida ha sido espectacular”.