Cristiano Ronaldo justifica su millonario sueldo al ser presentado en el Al Nassr saudí: “Este es un contrato único, porque soy un jugador único"

Las cifras que rodean la llegada de Cristiano Ronaldo a Al Nassr de Arabia Saudita escapa a todos los márgenes posibles en la historia del fútbol. Primero, por su salario, cerca de 212 millones de dólares por año, en un contrato que dejará al portugués en el Golfo Pérsico hasta 2025.

Desde que el cuadro de Medio Oriente oficializó la llegada del ex Manchester United, el 30 de diciembre pasado, el popular elenco saudí están en los ojos del mundo futbolístico.

Tanto así que, en las últimas 48 horas, el club vendió más de 2 millones de camisetas con el número 7, el tradicional número que ocupará el oriundo de Funchal en esta nueva aventura deportiva.

Las declaraciones de CR7

Con esos antecedentes, la presentación del Bicho tenía que ser con toda la pompa y el lujo de una de las naciones más ricas del planeta. Cerca de la una de la tarde de Chile -seis horas más en Arabia Saudita- el delantero llegó en un Rolls-Royce al estadio de Mrsool Park. Entallado en un traje gris, CR7 dio sus primeras declaraciones como jugador del equipo de Riad.

“El mundo del fútbol está muy avanzado, esta liga es muy competitiva y estoy contento de estar aquí. Tengo ganas de jugar, incluso mañana si el entrenador me da la oportunidad”, tiró de entrada el lusitano.

El delantero, además, contestó sobre las críticas que surgieron por el hecho de que el delantero de 37 años llegara una liga menor en el mundo del fútbol.

“No me importa lo que diga la gente, este no es el final de mi carrera. Hoy en día el fútbol ha evolucionado y es muy competitivo. El fútbol ahora es diferente, la evolución del fútbol es diferente. Mucha gente habla, pero no sabe nada de futbol”, dijo el ganador de la Eurocopa de 2016.

Incluso, insistió en que “es bueno venir aquí. He roto todos los récords en Europa y quiero hacerlo también aquí. Mi trabajo en Europa está hecho, estoy orgulloso de un nuevo reto. He venido aquí para ganar. Quiero disfrutar y sonreír todos juntos aquí en el Al Nassr”.

Consultado sobre las polémicas sobre los derechos humanos y la discriminación que sufren las mujeres, el lusitano aseguró que quiere cambiar esa imagen.

“Quiero transmitir una visión diferente del país y del fútbol aquí, y por eso he aceptado este reto. Es una gran oportunidad, no sólo en el fútbol, de cambiar la mentalidad de las nuevas generaciones. Muchos clubes de Australia, Estados Unidos, Portugal y Brasil intentaron ficharme”, dijo Cristiano.

Sobre su abultado contrato con el cuadro de Al Nassr, el futbolista no tuvo timidez en decir que “este es un contrato único, porque soy un jugador único. Mi familia está contenta y me apoyan. En Arabia están muy contentos con mi llegada y la de mi familia. La bienvenida ha sido espectacular”.