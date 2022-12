En España lo dan cerrado: el multimillonario contrato que amarrará a Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr

El futuro de Cristiano Ronaldo comienza a tomar rumbos certeros. De acuerdo a lo informado por el periódico Marca, el portugués habría aceptado la millonaria oferta del Al-Nassr, de Arabia Saudita, y desde el 1 de enero sería jugador del cuadro de Riad. El contrato del artillero sería de dos temporadas, con US$ 200 millones por curso para el futbolista.

De esta manera, el ex Real Madrid dejaría el fútbol europeo para partir a una liga menos competitiva, pero con mayor poder adquisitivo. A sus 37 años, el atacante juega en Qatar 2022 su última gran aparición. El contrato, además de la cuantiosa cifra por fichar, cercana a los 100 millones de euros, está lleno de incentivos económicos, sobre todo por publicidad, que lo transformarán en el futbolista mejor pagado del mundo.

El eventual fichaje de CR7 se ha transformado en un tema de estado en la nación saudí. El ministro de deportes de Arabia Saudita, el príncipe Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, aseguró que le gustaría que el lusitano llegase a su competencia. “¿Quién no lo querría en su liga?”, fueron las declaraciones que ofreció hace algunas semanas.

Cristiano Ronaldo, en el encuentro entre Portugal y Corea del Sur. Foto: REUTERS/Kai Pfaffenbach

El Al-Nassr es dirigido por el francés Rudi García y también destaca la presencia del golero colombiano David Ospina en su plantilla, quien aceptó la proposición saudí luego de abandonar el Napoli, a finales de la temporada 2021-22.

El Bicho, lejos de su nivel

Cristiano Ronaldo no deja de hacer noticia. A su bullada salida del Manchester United, a solo días del arranque de la Copa del Mundo, se suman sus intervenciones en esta. En la primera jornada colmó las portadas al transformarse en el único jugador capaz de marcar en cinco citas planetarias, luego fue el embrollo del tanto de Bruno Fernandes que reclamaba como propio lo que lo puso en la palestra. En la tercera fecha, su molestia al ser sustituido contra Corea del Sur.

A todo eso se le debe sumar un punto no menor: su nivel no ha sido el de antes en Qatar 2022. Incluso, en Portugal, su país y donde es considerado un héroe nacional, se está ganando criticas por parte de la prensa y los fanáticos. Por ejemplo, el portal web A Bola realizó una encuesta preguntando si el ídolo debería ser titular ante Suiza y el 70 por ciento de los participantes dijo que no.

Días antes del debut de los lusos en el torneo de los mejores, Cristiano Ronaldo ofreció una conferencia de prensa donde avisó que no venía en un mal momento de forma, pese a la escasa continuidad que arrastraba en Old Trafford. “En mi vida, el mejor momento siempre es mi momento. No tengo que pensar en lo que piensan los demás”, declaraba el atacante.