Con Neymar de vuelta: Brasil mete miedo en su sueño de volver a levantar la Copa del Mundo

Brasil quiere dejar atrás las malas sensaciones que les dejó el final de la fase de Grupos. Si bien alcanzaron a clasificar en el primer lugar, lo hicieron con una inesperada caída contra Camerún en el final del encuentro.

Claro que para dicho duelo el seleccionador Tite optó por presentar un once alternativo, pensando en la fase final que hoy comenzarán a pelear contra Corea del Sur.

De todas maneras, el adiestrador brasileño deberá enfrentar los octavos de final con algunas bajas, aunque espera que ellas no afecten el funcionamiento general del Scratch.

Danilo, Alex Sandro, Alex Telles y Gabriel Jesús son parte de los jugadores que no estarán disponibles. Pero no todo son malas noticias, pues este domingo el adiestrador confirmó uno de los regresos que más se esperaba en el equipo.

Neymar regresó a los entrenamientos tras la lesión sufrida en la primera fecha y podrá estar a disposición del DT. “Entrenará esta tarde y, entrenando, estará en el partido”, señaló el técnico en conferencia de prensa.

“Ha tenido un entrenamiento específico. No me quiero adelantar, no doy información que no sea cierta. A lo largo de mi carrera siempre he tenido credibilidad. Va a entrenar y, si está bien, jugará. De los otros diez no digo nada”, añadió más adelante.

También se refirió a la forma en la que buscará salir airoso con las bajas de Gabriel Jesús y Alex Telles. “Esta adaptación tuvo una serie de componentes importantes que podemos evaluar. Lo que perseguimos, puedo decir en cuanto a selección, es conseguir jugadores polivalentes, principalmente del sistema defensivo atrás, para tapar un problema, como ha sido el caso. Tenemos otros jugadores que ya han hecho el papel de Telles y Alex Sandro, tenemos a Fabinho que puede jugar de lateral derecho o de central, Casemiro que ha jugado de central, Danilo que ha jugado de ambos lados”.

Corea del Sur va por otra sorpresa

Una de las selecciones que ha dado muestras de un buen juego es la de Corea del Sur. El elenco asiático se inscribió en el choque contra Brasil después de imponerse en la última fecha de la fase de grupos a Portugal y, de paso, eliminando a Uruguay de la competencia.

Los surcoreanos supieron sobreponerse a comenzar cayendo en el minuto 5′ y, sin desesperarse, esperaron los momentos adecuados para sorprender a Cristiano Ronaldo y compañía. Movimientos que esperan repetir este lunes contra el Scratch.

Si bien Corea del Sur y Brasil no se han medido en partidos oficiales, sí lo han hecho en amistosos, dos de ellos justamente para preparar el Mundial de Qatar. En 2019 la Seleção ganó 3-0 y en junio de este año, en Seúl, goleó 1-5 a los asiáticos.

Japón quiere rebelarse contra el subcampeón

Japón derrotó a Alemania y a España en la fase de grupos. Foto: AP.

Una de las grandes sorpresas de la fase de grupos fue el triunfo que la selección de Japón le propinó a España en el cierre de la fase de grupos. Los dirigidos por Hajime Moriyasu terminaron como líderes tras superar, además, a Alemania en el inicio.

La contundencia del equipo nipón quedó claramente en evidencia, sin entrar en la desesperación y golpeando en los momentos precisos, abrocharon grandes victorias que terminaron por descolocar a sus rivales.

Croacia, el actual subcampeón del mundo, ya lo tiene claro y deberá extremar las precauciones en la defensa. Así, deberán hacer valer el peso en la zona de volantes donde destaca Luka Modric, con la meta en la contundencia que los hizo pasar más de algún susto en la primera etapa.