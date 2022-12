“Le dije que se callara”: Cristiano Ronaldo revela tenso cruce con jugador coreano

No le gusta perder ni los partidos amistosos, por lo que su salida anticipada en un duelo mundialero no le gustó para nada a Cristiano Ronaldo. Y así se lo hizo saber a un colega coreano que le pedía que apurara su egreso de la cancha.

“Lo que pasó fue que, antes de mi sustitución, el jugador coreano me dijo que me fuera rápido y le dije que se callara, porque él no era una autoridad”, explicó . Luego, agregó que “no tiene por qué haber polémica en esto. Es el calor del juego y pase lo que pase, las cosas siempre quedan en la cancha”.

Una sentencia incumplida, cuando se trata del exjugador del Manchester United, porque todo lo hace -dentro y fuera del campo de juego- da la vuelta al mundo. Y su foto, haciendo el gesto de silencio, se viralizó en todos los continentes, pero con otro significado: se decía que había tenido un problema con su técnico, Fernando Santos, y qué por eso había salido enfadado.

Pero el estratega de los lusos desmintió el hecho y corroboró lo dicho por Cristiano. “Ronaldo se fue, eso sí, enfadado con el jugador coreano que lo insultaba y lo echaba del campo. Él le respondió, es perfectamente normal. Escuché lo que dijo el coreano, en inglés, y no tengo ninguna duda al respecto y Ronaldo respondió ‘debes tener mucha prisa para que me vaya’. Pepe incluso fue contra el coreano por eso”, detalló.

Lo que ninguno aclaró es que la salida del ariete coincidió con la levantada de los coreanos, quienes no lograban superar a los europeos -igualaban a uno con goles de Ricardo Horta (6′) y Kim Young-Gwon (27′)- y se estaban quedando fuera de la cita planetaria.

Pero las variaciones (CR7 salió a los ‘65) y el relajo de saber que ya estaba en la próxima ronda, hizo que Hwang Hee-chan anotara el 2-1 en los descuentos, clasificara a su equipo y de paso eliminara a Uruguay que le ganaba por 2-0 a Ghana.

“Lo más importante es que tenemos que estar unidos. Avanzamos a la siguiente fase y no solo los jugadores, también los portugueses tienen que tener confianza”, concluyó le némesis de Lionel Messi.