Una clasificación amarga: Brasil cae ante Camerún y pierde su invicto de 17 partidos

Brasil buscaba cerrar su participación en el Grupo G con una victoria sobre Camerún y así convertirse en el único equipo con puntaje perfecto en la primera fase del Mundial de Qatar y también el único sin recibir goles. Eso sí, Tite optó por darles descanso a sus principales figuras, pensando en los octavos de final. Gracias a esto, Dani Alves hizo historia, ya que se convirtió en el jugador brasileño más veterano en jugar una cita planetaria, con 39 años. El lateral, además, fue el capitán de su escuadra. Sin embargo, el equipo alternativo no estuvo a la altura y terminó cayendo por 1-0.

Por su parte, el cuadro africano necesitaba vencer al Scratch y que Serbia se impusiera por una diferencia mínima a Suiza. Sin duda que el escenario no era para nada sencillo, ya que nada menos que debían derribar a una selección que llevaba 17 partidos invicta y que defensivamente venía dando muestras de solvencia.

A los 14′, la Verdeamarela avisó. Gabriel Martinelli tuvo el primer gol, pero el portero Epassy voló espectacularmente para sacar el cabezazo que se colaba en un ángulo. Luego, al filo del descanso, otra vez se encontraron los mismos protagonistas y nuevamente el meta fue el triunfador.

Por otro lado, los Leones Indomables optaron por la cautela a pesar de la necesidad de anotar. El libreto se ciñó a aprovechar alguna recuperación para sorprender a los sudamericanos mal parados. A pesar de su tímido planteamiento tuvieron una opción clara en el tiempo de adición de la primera mitad, cuando Mbeumo cabeceó sin marca dentro del área, pero Ederson estuvo brillante para desviar el balón y evitar el tanto.

En el segundo tiempo, los dirigidos de Rigobert Song cambiaron de actitud y comenzaron a presionar más arriba y a crearse ocasiones. En el minuto 51, Aboubakar estuvo a punto de desnivelar, pero su disparo cruzado se fue levemente ancho. La situación preocupó a Tite, quien movió el banco con los ingresos de Everton Ribeiro, Marquinhos y Bruno Guimaraes. A los 56′ y 57′, Martinelli y Militao obligaron consecutivamente al lucimiento de Epassy, a esa altura convertido en gran figura. Brasil comenzaba a acercarse nuevamente, pero no concretó y lo terminó pagando caro.

A los 90+2′, Aboubakar conectó de cabeza un gran centro desde la derecha de Ngom para batir a Ederson y asestarle un duro golpe a Brasil, que vio cómo se iba su invicto: no perdía desde la final de la Copa América de 2021 y además nunca habían caído ante un rival que no fuera europeo o sudamericano en citas planetarias. A los Leones Indomables no les alcanzó, porque Suiza derrotó a Serbia, pero se dieron un pequeño gustitito.

La Verdeamarela cerró su participación como uno de los grandes favoritos para quedarse con la Copa del Mundo. Su próximo rival será Corea del Sur, equipo al que goleó hace unos meses en un amistoso. Mientras Suiza celebra su clasificación para enfrentar a Portugal y Cristiano Ronaldo.

Con la caída del Scratch, por primera vez desde Estados Unidos 1994 no habrá selecciones con puntaje perfecto en la fase de grupos.

Ficha del partido

Camerún: Epassy; Fai, Wooh, Ebosse, Tolo; Zambo Anguissa, Kunde (68′, Ntcham); Mbeumo (64′, Toko Ekambi), Choupo-Moting, Ngamaleu (86′, Ngom Mbekeli); Aboubakar. DT: R. Song.

Brasil: Ederson; D. Alves, Militao, Bremer, Telles (54′, Marquinhos); Fabinho, Fred (55′, Guimaraes); Antony (79′, Raphinha), Rodrygo (55′, Ribeiro), Martinelli; Gabriel Jesús (64′, Pedro). DT: Tite.

Goles: 1-0, 90+2′, Aboubakar, de cabeza.

Árbitro: I. Elfath (EEUU). Amonestó a Tolo, Kunde, Fai, Aboubakar (CAM); Militao, Guimaraes (BRA). A los 90+3′, expulsó a Aboubakar por doble amonestación.

Estadio Lusail. Asistieron 85.986 espectadores.