Aníbal Mosa barre con Lucero: “Era un futbolista de media tabla en Argentina”

El caso de Juan Martín Lucero con Colo Colo sigue dando de qué hablar. Anteriormente, el timonel de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, había aprovechado la oportunidad para abordar el tema en la previa de la Supercopa. En esta ocasión, fue el director de la concesionaria, Aníbal Mosa, quien lanzó sus dardos en contra del nuevo refuerzo de Fortaleza.

Y es que el ex presidente de los albos no se guardó nada cuando le tocó referirse a Lucero. Inicialmente, expresó que: “Él cometió una de las deslealtades más grandes que he visto en mis años en el fútbol, desde los 10 o 12 años que llevo aquí. Me gustaría decir, en buen chileno, lo que pienso de él, pero la verdad es que prefiero guardarme mis opiniones”.

Posteriormente, Mosa fue lapidario con el ex artillero del Cacique y mencionó que, de no ser por Colo Colo, prácticamente el delantero transandino no tendría la misma relevancia que tiene hoy: “Fue desleal con la institución que lo dio a conocer. Él era un futbolista de la medianía de la tabla en Argentina, que no tenía mucha relevancia de cierta manera y hoy día quien lo colocó en el mapa internacional fue Colo Colo”.

Siguiendo con el tema, el director de Blanco y Negro se refirió a la falta de compromiso que tuvo el jugador argentino, agregando además que ellos cumplieron con todo lo estipulado: “Faltó lealtad con el club, que le tendió una mano, que le abrió la puerta, que le hizo uno de los contratos más millonarios del fútbol chileno. Colo Colo no incumplió al jugador. Creo que ese tipo de deslealtades, la vida se encarga de poner a las personas en su lugar”.

Adicionalmente, el ex timonel del Cacique mencionó que ya tienen contactos judiciales para abordar el caso: “Vamos a ejercer todas las acciones que estén de nuestro lado. Contactamos a un estudio de abogados españoles muy importante y esto entra en el tema jurídico”.

Para sentenciar con el tema, Aníbal Mosa aprovechó de mencionar los detalles del contrato que tenía Lucero con los albos y por qué no podía irse este año: “Rompe el contrato porque éste era bastante claro en el sentido que su vínculo era hasta el 31 de diciembre del 2023 y tenía una cláusula que nosotros hicimos uso de ella, el cual lo extendía hasta el 2025. Si hay algo que podría discutirse, que creemos que también no hay mucho espacio para discusión es el 2024 y 2025, en el 2023 no tenía ninguna posibilidad de irse” finalizó.

Colo Colo viene de perder en penales la Supercopa de Chile frente al campeón del Ascenso, Magallanes. En dicho partido se vio acción por parte de Leandro Benegas, jugador que llegó para reforzar un ataque que sufrió la fuga de su máximo artillero. Sin embargo, en el equipo de Pedreros aún buscan sumar más incorporaciones para esta zona, uno de ellos es Miguel Merentiel, delantero uruguayo que actualmente milita en el Palmeiras. Al respecto, Mosa mencionó que: “Daniel Morón está conversando con su representante, pero también manejamos otras alternativas”.

“Merentiel u otro. Si no es él será otro, pero tiene que ser del mismo nivel. Nosotros buscaremos un jugador que nos aporte 15 o 20 goles al año” finalizó el director de Blanco y Negro.