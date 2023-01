En el nombre del padre: Magallanes vence a Colo Colo y es el supercampeón del fútbol chileno

Oficialmente, se abrió la temporada 2023 del fútbol chileno. Viña del Mar recibió la Supercopa. El enorme trofeo de esta competencia es el nuevo huésped de las vitrinas de Magallanes. Los carabeleros se impusieron por penales a Colo Colo, para así tener el primer festejo de un año que asoma como exigente, tanto en lo local como en lo continental. ¿Sorpresa? No. Lo de los albicelestes ya no es sorpresa.

El partido tenía cierta expectativa por la reedición de un antiguo clásico y por el nexo permanente entre una institución y otra. Por un lado, este Colo Colo en reconstrucción, que todavía aguarda por más refuerzos para tapar los vacíos que dejaron algunas salidas (sobre todo la de Lucero). De los nuevos, fueron titulares Ramiro González y Erick Wiemberg. Iniciaron en la banca Carlos Palacios y Leandro Benegas. En el otro costado, Magallanes apostó por la continuidad de 2022, con Nicolás Núñez al mando y la base del plantel que ascendió a Primera, con el riesgo que eso conlleva al enfrentar una categoría distinta.

El Cacique, que utilizó una particular camiseta oscura, fue quien manejó mejor el balón, lo que no fue de la mano con un juego pulcro ni muy construido. La Academia comenzó el partido con cierto nerviosismo y con dudas en la defensa. Iván Vásquez fue el primer central, posición que no es natural para el Pupi, y no se vio bien. Luego, lo reemplazaría Albert Acevedo. Con el devenir del juego, el último campeón de la Copa Chile se fue acoplando mejor al escenario.

En los 22 minutos, llegó la apertura de la cuenta, obra de Marcos Bolados, el improvisado centrodelantero que alineó el cuadro popular. Un cabezazo en área chica del 11 albo, capturando un rebote en el espigado Piñero, bate a Gastón Rodríguez para el 1-0. Primera llegada profunda de Colo Colo y encuentra el arco rival. Lo bueno que insinuaba el equipo de Quinteros se fue diluyendo.

Golpe por golpe. Magallanes supo explotar, correctamente, el ataque por el lado izquierdo, teniendo al interesante Manuel Vicuña. El 8 de los albicelestes fue el mejor del primer tiempo, porque cada desborde (pese al perfil cambiado) le generaba un dolor de cadera a Bruno Gutiérrez, el lateral derecho colocolino. Dicho de una manera más coloquial, cada vez que quiso lo sacó a bailar.

En los 26′, llegó el 1-1 de los carabeleros, gracias a un cabezazo de Felipe Flores, quien le gana la posición a Ramiro González. FF17 conectó un centro de Vicuña, quien burló a Gutiérrez con un notable amague. El anotador no festejó. Además, junto las manos en señal de perdón hacia la fanaticada alba. Flores es un jugador que es experto en sacar de quicio a los rivales. En esta definición, tuvo un intenso duelo personal con Maxi Falcón, tanto así que ambos fueron amonestados.

Para darle una vuelta de tuerca a su escuadra, Quinteros mandó a la cancha a Benegas, en la posición de 9 (entró por un opaco Marco Rojas), pasando a Bolados hacia la derecha. El ex Independiente no tuvo muchas ocasiones para mostrar sus pergaminos. El ingreso de Acevedo afirmó la defensa de Magallanes.

El segundo lapso fue un ejemplo de un partido de pretemporada, con dos elencos que todavía están en la búsqueda de su mejor versión para 2023. Colo Colo no generó grandes ocasiones en el arco de Rodríguez, ni tampoco logró aprovechar el agotamiento que se fue notando en los rivales, en la recta final del encuentro. A 10′ del epílogo, Magallanes casi encuentra el gol de la ventaja, pero Yorman Zapata y César Cortés no definieron bien. Falcón rechazó prácticamente en la línea.

En el tiempo añadido, cuando los penales estaban en el aire, el Cacique se quedó con 10 por una acción evitable. Leonardo Gil le reclama al juez Fernando Véjar y éste le muestra, consecutivamente, dos amarillas. Afuera el Colo, que se perderá el inicio del Torneo Nacional, ante Copiapó.

Con el 1-1 en los 90′, el campeón se iba a definir desde los 12 pasos. Y fue el recién ascendido el que mostró más aplomo. Pavez y Falcón fallaron en Colo Colo. Un remate impecable de Tomás Aránguiz, a lo Panenka, le entregó el título a la Academia, su tercer trofeo en unos meses. Un retorno inmejorable a la división de honor.

Magallanes es el sexto campeón distinto desde que se instauró la Supercopa de Chile. Un grande volvió a lo grande.

Ficha del partido

Colo Colo 1 (3): B. Cortés; B. Gutiérrez, M. Falcón, R. González, E. Wiemberg; C. Fuentes (72′, J. Thompson), E. Pavez; L. Gil; M. Rojas (46′, L. Benegas), M. Bolados y A. Bouzat (72′, M. Moya). DT: G. Quinteros.

Magallanes 1 (4): G. Rodríguez; M. Filla, I. Vásquez (33′, A. Acevedo), F. Piñero, F. Espinoza; T. Aránguiz, A. Canales (79′, J. Quiroz), C. Cortés; T. Jones (65′, Y. Zapata), F. Flores (79′, C. Villanueva) y M. Vicuña (79′, J. Alfaro). DT: N. Núñez.

Goles: 1-0, 22′, Bolados, cabezazo en área chica capturando rebote en Piñero; 1-1, 26′, Flores, cabezazo tras centro de Vicuña.

Definición a penales: Colo Colo: Anotaron Benegas, Wiemberg, Thompson. Fallaron Pavez y Falcón. Magallanes: Anotaron Cortés, Villanueva, Acevedo y Aránguiz. Falló Espinoza.

Árbitro: F. Véjar. Amonestó a Falcón, González, Cortés, Gil y Quinteros en la banca (CC); Flores y Villanueva (MAG). En los 90′+1′, Gil es expulsado por doble amonestación.

Estadio Sausalito, Viña del Mar. Asistieron 15.435 personas.