Gerard Piqué sigue provocando a Shakira: llega a la Kings League manejando un Twingo

Las provocaciones de Gerard Piqué a Shakira no cesan. El ex jugador del Barcelona sigue reaccionando a la canción en la que su ex mujer aborda la separación entre ambos y, a través de llamativas comparaciones, da cuenta de las decisiones del exfutbolista, que, claramente, considera equivocadas.

Si el ex seleccionado español había anunciado un acuerdo con Casio, una de las marcas aludidas por la cantante colombiana en la sesión con Bizarrap, en un parangón que también involucraba a Rolex, intentando marcar las diferencias de categoría entre una y otra (”Cambiaste un Rolex por un Casio”), ahora ni siquiera se esfuerza demasiado para encontrar el próximo elemento de su peculiar ofensiva. La frase “Cambiaste un Ferrari por un Twingo”, es exactamente la que antecede a la anterior referencia. Otra vez, la intención es enfatizar en la distancia entre el nivel de uno y otro.

Piqué festina. En su condición de presidente de la Kings League, arribó a un evento utilizando un vehículo del ahora famoso modelo de la marca francesa. La acción, naturalmente, no pasó inadvertida y, rápidamente, se transformó en viral en las redes sociales.

Shakira recurrió a la comparación para distanciarse de Clara Chía, a quien se le involucra con el padre de sus hijos. Si bien hubo millones que le celebraron la ocurrencia, también haya una considerable cantidad de detractores que consideran que la afirmación es, eminentemente, machista y cosificadora respecto de la figura de la mujer.

Como sea, al parecer, ninguno de los protagonistas tiene el más mínimo deseo de cesar los ataques. Mal que mal, han alcanzado notoriedad en todo el planeta y, quizás lo más importante para ellos, han sumado, y pueden seguir sumando, valiosas utilidades.

El enredo se produce, precisamente, cuando Piqué había perdido un millonario negocio. El contrato que unía a Kosmos, sus productora, con la Federación Internacional de Tenis, para la organización de la Copa Davis, fue interrumpido abruptamente. La alianza, que inicialmente implicaba 25 años, ya le había generado dolores de cabeza, principalmente por el revolucionario cambio en el formato de la competencia entre países.