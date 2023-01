Otro golpe para Piqué: el exfutbolista pierde la Copa Davis tras no llegar a un acuerdo económico con la ITF

Este 12 de diciembre Gerard Piqué no solo es noticia por la nueva canción de Shakira, sino que también por un anuncio que remece al mundo del tenis. Su empresa Kosmos dejará de organizar la Copa Davis tras no llegar a un acuerdo económico con la Federación Internacional de Tenis (ITF). Noticia que deja con un futuro incierto al torneo por países más importante del deporte blanco.

Y es que pese a que la edición 2023 no verá cambios en su organización, lo que venga después para la Davis es una total incógnita. Acomplejada por nuevos eventos entre naciones (ATP Cup en su momento y ahora con la nueva United Cup), además de su compleja posición en el calendario y las fuertes críticas que recibió el actual formato, el torneo deberá encontrar la forma de volver a cautivar al mundo del tenis.

Los motivos del fin del vínculo también se explican por el complejo momento que atraviesa el torneo que ganó Canadá hace poco más de un mes. La ITF se negó a negociar nuevamente los montos que recibiría desde Kosmos, ya que producto de la pandemia y la crisis, la empresa de Piqué no ha podido pagar los 40 millones de euros por edición que se comprometió a cancelar cuando se hizo con el evento. En un inicio el contrato era de 25 años por 3.000 millones de dólares.

La empresa quería nuevamente volver a bajar el importe que se comprometió a pagar en 2019, algo que no aceptaron desde el ente del tenis. En 2020 pagaron 10,2 millones, mientras que en 2021 cancelaron solo 19,7, siempre acusando problemas de rentabilidad.

Para 2022 lograron subir el aporte y cancelaron 32 millones y ahora se esperaba que en los próximos dos años fueron 36 y 44, respectivamente. Pero Kosmos no estaba dispuesto a entregar esas sumas de dinero y aquellas diferencias terminaron cortando la negociación y el contrato que los unía por los próximos 21 años.

Piqué solo logró tener por cuatro años el evento, pero realizando cambios muy profundos. Por ejemplo, en 2022 debutó el formato de multisede (así iban a recibir grandes sumas desde los países que quisieran albergar las Finales) con Valencia, Bolonia, Hamburgo y Glasgow como anfitriones antes de la final definitiva en Málaga.

Es por eso que no son pocos los fanáticos que se ilusionan con que la Davis vuelva a su formato tradicional, con series en donde se reparten la localía en todo momento y no en donde solo unos países (todos los años de Kosmos fue en Europa) reciben las instancias más importantes del torneo. Aquello y todo lo que tenga que ver con la edición 2024 es incierto. Por el momento solo se sabe que la copa de Piqué ya no va más.