Mark Lawrie: “No me sorprende lo de Mito; son decisiones de vida y hay que respetarlas”

Mark Lawrie es el director de la R&A para América Latina y el Caribe, la entidad más tradicional del golf. Desde esa función, el argentino ha sido clave en el funcionamiento y desarrollo del Latin America Amateur Championship, el torneo más importante de la región y que este año en Puerto Rico entrega al ganador plazas al Masters de Augusta, al Abierto Británico y al US Open, entre otros beneficios.

¿Cómo ha visto la evolución del LAAC a lo largo de estos años?

Ha sido altamente positiva. Mi esperanza era que fuera un campeonato que marcara la diferencia para nuestra región, pero había que hacer camino al andar y que esto se tradujera en resultados concretos y positivos. Hoy, transcurriendo la octava edición, podemos decir con cierta tranquilidad que muchos de los objetivos que nos trazamos cuando arrancamos con esta experiencia se han cumplido. Que evidentemente se ha convertido en el evento premier para Latinoamérica, de eso no hay duda, y además este año incorporamos al US Open como un tercer major para el ganador. Creo que está más que claro que se ha evolucionado y se ha llegado a un punto que no voy a decir que es inesperado, pero que llena todas las expectativas.

Chile es el país que tiene más ganadores del torneo. ¿Qué análisis hace de la influencia del golf chileno y sus jugadores?

Mi madre está muy contenta, porque es chilena. Siempre está contenta cuando gana algún chileno. Yo creo que fue muy bueno lo que ocurrió para el golf chileno, porque se dio un momento de un muy buen trabajo de la federación con jugadores que probaron que podían ganar campeonatos de este calibre, y posiblemente con un superstar como Joaquín, que hoy por hoy es la estrella que ilumina a muchos golfistas de Sudamérica. La importancia está marcada por los hechos: poder ganar el campeonato y hacer la transición superlativa que hizo Joaquín al golf profesional te marca a las claras que los objetivos en cuanto a lo que esperaba Chile y la federación están más que cumplidos.

¿Le sorprendió la decisión de que Niemann se fuera al LIV?

Sí. No voy a negar que me sorprendió. Yo creo que Joaquín es un jugador con unas condiciones excepcionales que iba a seguir ganando torneos en el Tour y que ciertamente era un jugador del que tenía fundadas expectativas de que iba a ganar majors. Espero que la política no se interponga en el camino de un jugador con estas tremendas condiciones y que las cosas se alineen para que alguien como Joaquín Niemann pueda cumplir un poco los sueños de muchos de nuestra región. Es importantísimo que jugadores de nuestra región puedan ganar majors, pero es importante, para ganarlos, que los puedan jugar.

¿Usted cree que en el futuro el LIV y el PGA puedan convivir?

Son opiniones personales. Hoy estamos, evidentemente, frente a un escenario incierto y complejo. Creo que todos los que queremos el golf con pasión y queremos el golf para bien esperamos que esto encuentre una resolución. El golf es demasiado importante y marca las vidas de mucha gente de manera tan determinante; ayuda a tanta gente y es una industria tan grande que es importante que no malogremos parte de todo ese potencial. A veces lo que uno siente son discusiones estériles. Así que, por el bien de chicos como Joaquín y muchos otros, espero que esto se encamine a una solución que permita que todos permitan que pueda realizar su potencial.

Niemann justamente dijo que por un factor político no se había llegado a un acuerdo para que el LIV pudiera dar puntos para el ranking mundial. ¿Se ve factible?

El ranking mundial es preexistente al LIV y ya tenía su constitución y reglamentos. Creo que en alguna medida y con las adecuaciones necesarias siempre es posible. Hay que ser optimista sin dejar de ser realista en esta situación.

Esta semana Mito Pereira hizo noticia por su posible partida al LIV. ¿Cómo lo tomó?

No me sorprendió. Creo que todos sabíamos que esto estaba en el pipeline (en desarrollo). Además, me consta la gran amistad de Mito con Joaquín. Con respecto al LAAC, no olvidemos que Mito llegó como uno de los grandes favoritos al primer torneo, en Pilar. Llegó como uno de los grandes jugadores de la región... Son decisiones de vida, creo que hay que respetarlas. Después, si uno concuerda o no, eso pasa a un segundo plano, porque cada uno vive su vida como mejor le parece y creo que eso siempre debe ser respetado. Ellos harán, imagino, con sus equipos sus balances y análisis y llegarán a las decisiones luego de evaluar todo lo que hay en juego.

Niemann afirmó que el PGA llega a un público de más edad y el LIV atrae a los jóvenes. ¿Qué hacen las entidades más tradicionales, entre ellas la que usted representa, para acercar a esa juventud?

Primero y principal: yo creo que es difícil dar por sentado que una fórmula es exitosa antes de que transcurra algo de tiempo. Con esto, lo que estoy diciendo es que yo no tengo por qué pensar que el LIV sea bueno o malo, pero no puedo emitir un juicio de valor hasta tanto no transcurran tres, cuatro o cinco años para darte una opinión fundada. Si no, te estoy diciendo una opinión basada en sensaciones de algo que uno puede ver unos minutos en televisión. Me parece que sería injusto prejuzgar. Al menos en mi caso me gusta opinar fundado en un proceso que tenga un tiempo y que pruebe que como fórmula funciona. Hoy por hoy, no tiene sentido comparar un tour con otro tour. Hay que darle tiempo para que este proceso se valide y emitir un juicio de opinión en el momento que sea justo y oportuno.

¿Cuándo volverá el LAAC a Chile?

No creo que vaya a tardar mucho. Chile es una plaza siempre muy atractiva. Obviamente tratamos de pensar en llegar a un balance en cuanto a presencias en toda la región, pero creo que sin dudas Chile es un país al que vamos a volver. Siempre está presente como alternativa.