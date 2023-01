“No era la intención volver tan rápido”: el retorno anticipado de Diego Buonanotte pese a sus buenas cifras en Perú

El mercado de pases del fútbol chileno ha estado marcado por la austeridad. En esa dirección, los clubes han recurrido, por ejemplo, a traer de vuelta a varios nombres ilustres que estaban fuera del país. Uno de ellos es Diego Buonanotte. El argentino nacionalizado chileno se fue de Universidad Católica el año pasado, buscando la regularidad que no tenía en San Carlos de Apoquindo, más allá de la identificación que el Enano logró con la tienda estudiantil y el afecto de los hinchas. Y tras un breve paso en Perú, está de vuelta, ahora con la camiseta de Unión La Calera.

“Estoy muy feliz, muy contento. Un nuevo reto en mi carrera y con muchas ganas, mucha ilusión, deseando que este año sea bueno para todos. En lo individual, aportar mi granito de arena”, declaró el ex River Plate a las redes oficiales de su nueva institución, que le dio la bienvenida. Buonanotte es una de las 15 caras nuevas del equipo cementero (hasta la fecha), que renovó casi en totalidad su plantilla, incluyendo a la banca. El nuevo DT es Gerardo Ameli, quien estuviera en Deportes Antofagasta.

En efecto, la apuesta del jugador en la Liga 1 peruana fue positiva porque en el periodo que estuvo en Sporting Cristal tuvo más regularidad, si se compara con lo que hizo con la UC en la primera parte de 2022. De manera repetitiva, Buonanotte había quedado relegado en Católica. Particularmente, desde 2019, cuando llegó Gustavo Quinteros y el equipo franjeado hizo del 4-3-3 su esquema base, sacando de circulación el enganche clásico. El balance indica que en el Torneo Nacional del año pasado (lo que alcanzó a jugar antes de irse) disputó 11 partidos, de los cuales fue titular solo en tres (469 minutos disputados). No hizo goles y sumó dos asistencias.

Llegó el llamado de uno de los tres grandes de Perú, donde Mario Salas dejó un grato recuerdo. De la mano del entrenador Roberto Mosquera, el Enano mejoró sus números personales, aunque no fue un titular cabal. Con la camiseta celeste de los cerveceros jugó 19 partidos (695 minutos), estando desde el inicio en seis encuentros. A diferencia del primer semestre, sí convirtió. Hizo cinco tantos, más dos asistencias.

Diego Buonanotte en Sporting Cristal.

“Deportivamente, fue un paso muy bueno. Es una experiencia linda. Me tocó jugar, me tocó convertir, me sentí bien futbolísticamente. Después, por diferentes motivos, que no tienen nada que ver con lo deportivo, se tuvo que llegar a un acuerdo y hoy estoy acá (en La Calera). Me encuentro en un momento muy lindo de mi carrera. Estoy convencido de que esta oportunidad me llega en un momento lindo”, declaró el nuevo refuerzo calerano.

En efecto, el cambio de técnico en Sporting Cristal mermó las opciones de Buonanotte para continuar en el país vecino. Asumió el brasileño Tiago Nunes. Con ello, el futbolista entró en la lista de prescindibles, hasta que se selló su salida anticipada. Reconoce que el pedido de Gerardo Ameli fue relevante para tomar la decisión de llegar al Nicolás Chahuán.

“Siempre el llamado del técnico es importante. Cuando uno ya va cumpliendo cierta edad, esos detalles son más importantes. Después, siempre dije que Chile es un lugar muy importante para mí y para mi familia, somos muy agradecidos al pueblo chileno por como nos recibió y nos trató. Y siempre las ganas de volver iban a estar. Me fui hace poco, no era la intención volver tan rápido pero por diferentes motivos se dio y Calera me abrió las puertas. Con el llamado del entrenador se aceleró todo y hoy estoy acá. Mi familia está muy feliz de volver a Chile. Estamos en el lugar donde queremos, Chile es un país maravilloso y nosotros nos sentimos muy cómodos”, menciona Diego Buonanotte, uno de los nombres propios del Campeonato Nacional que se avecina.