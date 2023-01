Diego Buonanotte vuelve al fútbol chileno: prepara el desembarco en Unión La Calera

Vislumbrando el inicio del Torneo Nacional 2023, que será el próximo viernes 20 de enero, los equipos de Primera División sigue la preparación para abrir la temporada oficial. Es el caso de Unión La Calera, uno de los equipos que más incorporaciones cuenta en su plantilla. Hasta el día de hoy, cuenta con 14 refuerzos, además del arribo de Gerardo Ameli como su nuevo técnico, reemplazando a Federico Vilar.

Habrá que sumar un nombre más a la escuadra cementera. Se trata, nada menos, que Diego Buonanotte. El talentoso volante argentino nacionalizado chileno no sigue en el Sporting Cristal de Perú y prepara el retorno al fútbol nacional, ahora con la camiseta de los caleranos. Para el próximo miércoles está contemplada la llegada del Enano a La Calera, el que será su segundo club en Chile, tras su exitosa estadía en Universidad Católica.

El jugador de 34 años había dejado la UC a mediados de 2022, rescindiendo su vínculo toda vez que no estaba en los planes de Ariel Holan y aspiraba a tener la regularidad y continuidad que no le garantizaban en San Carlos de Apoquindo. Se fue a la Liga 1 peruana, firmando por los cerveceros, uno de los tres grandes del país vecino. Cristal cambió de técnico (salió Roberto Mosquera y asumió el brasileño Tiago Nunes) y el ex River Plate entró en la lista de prescindibles.

Durante la semana, el presidente del club peruano, Joel Raffo, lo confirmó. “Buonanotte no está en los planes deportivos del club y estaríamos resolviendo su situación en las próximas horas o días... Sin entrar en muchos detalles, no calza con el perfil que el comando técnico ha buscado para la exigencia que nos hemos propuesto para el nivel institucional”, indicó el timonel de los celestes.

Además, Raffo manifestó en la semana que “él (Buonanotte) no tiene intención de seguir jugando en el medio local que no sea en Sporting Cristal”.

De esta manera, el mediocampista ofensivo retorna al fútbol chileno, en el cual estuvo entre 2016 y 2022 con la UC. En los cruzados, ganó nueve títulos: cinco ligas de Primera División (Apertura 2016, 2018, 2019, 2020 y 2021) y cuatro Supercopas (2016, 2019, 2020 y 2021).

Unión La Calera comenzó su pretemporada derrotando por penales a River Plate, en lo que fue el estreno de Martín Demichelis como entrenador de los Millonarios, y ayer viernes le ganó a San Luis de Quillota en el clásico de la Quinta Región interior.