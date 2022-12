Unión La Calera vence a River por penales y le arruina el debut a Martín Demichelis

Unión La Calera tuvo un apretón de peso en su preparación para la temporada 2023: nada menos que un amistoso ante River Plate. En el Estadio Único La Pedrera de San Luis, los cementeros vencieron por penales a los Millonarios por 4-3, luego de empatar sin goles en los 90 minutos.

El partido, más allá de que encuentra a ambos en plena pretemporada, tenía un significado especial para los transandinos, porque fue el estreno de la era de Martín Demichelis al mando del club. El exjugador del Manchester City, donde fue pupilo de Manuel Pellegrini, tiene la difícil misión de reemplazar a Marcelo Gallardo, multicampeón con el elenco ‘banda sangre’. Es la primera experiencia del exdefensa al mando de un primer equipo, tras dirigir a la juvenil del Bayern Múnich.

El partido también era el debut (no oficial) de Gerardo Ameli en la banca cementera. El ex DT de Deportes Antofagasta retorna al fútbol chileno, para relevar a su compatriota Federico Vilar, quien terminó la campaña 2022. En el once titular que salió a la cancha de San Luis, se presentaron algunas de las caras nuevas de los caleranos, como el arquero Fernando Otárola, el zaguero Enzo Ferrario y el lateral Leandro Díaz, estos dos últimos provenientes de La Serena.

Lo único que dejó el primer tiempo del encuentro fue la lesión de Matías Kranevitter, quien retornó a River para este mercado, tras una estadía en Monterrey de México. Duró menos de 10 minutos en la cancha, luego de una fuerte entrada de César Pérez en un tobillo.

Hablando de caras nuevas en La Calera, tuvo su debut Alejo Antilef, refuerzo para 2023, quien entró en el primer tiempo por el resentido Matías Cavalleri. En los 63′, fue expulsado luego de una infracción. Afuera por doble amonestación. El equipo chileno tuvo que terminar el juego con 10.

Con tantos cambios en el complemento, en un partido cortado, el amistoso se fue desvirtuando. Con uno más en el resto del cotejo, River Plate tenía la opción de ir más en ofensiva para tratar de ganarlo. Finalmente, el duelo finalizó sin goles en los 90 minutos. Para definir al ganador del trofeo amistoso, se fueron a penales.

En la tanda, el héroe cementero fue el portero Otárola, quien atajó tres remates: a Londoño, Alfonso y Beltrán, respectivamente. Pese a que La Calera falló dos tiros (el meta Centurión le contuvo a Flores y Moreno), se impuso por 4-3 y lo celebró como corresponde.